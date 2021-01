Víťaz Tour de France Pogačar dostane ako výsadu vakcínu proti COVID-19 medzi prvými

Čínska vakcína

Zrušené preteky

10.1.2021 (Webnoviny.sk) - Úradujúci šampión cyklistickej Tour de France Slovinec Tadej Pogačar bude jedným z prvých športovcov, ktorých zaočkujú vakcínou proti ochoreniu COVID-19. Jazdci a zamestnanci stajne UAE Team Emirates sa podrobia vakcinácii ešte pred začiatkom sezóny 2021.Platí to aj pre Talianov Diega Ulissiho či Mattea Trentina , Nóra Alexandra Kristoffa , Kolumbijčana Fernanda Gaviriu či čerstvú poľskú posilu z Bora-Hansgrohe Vakcínu vyvinutú čínskou spoločnosťou Sinopharm CNBG už schválilo Ministerstvo zdravotníctva v Spojených arabských emirátoch, kde sídli tím World Tour UAE Emirates. V najbližších dňoch zaočkujú dovedna 27 pretekárov a 32 členov obslužného tímu tejto elitnej cyklistickej stajne."Tím UAE Emirates je nesmierne hrdý na úsilie, ktoré vyvinuli kompetentní na všetkých úrovniach v boji s pandémiou COVID-19 s cieľom vrátiť život do normálu," uviedol šéf tímu UAE Emirates Mauro Gianetti.Sezóna na elitnom okruhu World Tour v roku 2021 v cestnej cyklistike sa začne až v posledný februárový týždeň pretekmi Okolo Spojených arabských emirátov Tradičné januárové preteky v Austrálii Tour Down Under boli zrušené vzhľadom na zložitú situáciu s karanténou pre športovcov, ktorí zavítajú do Austrálie.Medzinárodná cyklistická únia (UCI) verí, že sezóna 2021 prebehne vo väčšine prípadov v pôvodných termínoch na rozdiel od roku 2020.