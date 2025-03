Víťazka Československo má talent naspievala pieseň so svojou sestrou

Videoklip vznikol za tri dni

Fotografie z detstva

28.3.2025 (SITA.sk) - Mladá slovenská speváčka Nikola Kusendová, pôsobiaca pod umeleckým menom NIKKAsi srdcia milovníkov hudby získala počas účasti v talentovej šou Československo má talent, z ktorej si odniesla prvenstvo.Po úspechu v projekte vydala niekoľko skladieb vrátane duetu s Buranowskym. I tento krát vsadila na kartu spoločnej piesne a v novinke Čas, ktorú zverejnila prostredníctvom videoklipu, predstavila spevácke kvality svojej sestry Hany.Novinka Čas vznikla približne pred rokom v Nikkinej izbe za klavírom. „Pamätám si, že mi vznikli také zvláštne akordy-dva, ktoré som stále opakovala a strašne som chcela aby z toho bola pesnička. A napísala sa sama. Hanka si ju začala spievať a vymýšľať dvojhlasy a tak nejako prirodzene vzniklo, že táto pesnička bude NAŠA, Hankina a moja,” približuje speváčka zrod piesne, ktorú si aj sama otextovala a pri ktorej spolupracovala s producentom Andrejom Hruškom, ktorý pieseň aranžoval. Ruku k dielu priložil i Roland Kánik, ktorý nahral klavír.Už názov skladby jasne hovorí, čo novinkou chcela speváčka povedať „Čas sa nikdy nezastaví. Iba vďaka času rastieme. Buďme v ňom sami sebou! Táto pesnička je moja prvá s Hankou. Je pre nás veľmi silná, mapuje nás a rovnako klip je pre nás 'časostrojom', ktorý ešte nikto nevymyslel,” premosťuje Nikka na videoklip, ktorý natočil Dominik Janovský, ktorému producentsky participoval aj Andrej Hruška.Videoklip vznikol v priebehu troch dní a to priamo v speváčkinom domove, v jej rodnej v Bošáci a okolí. „Zábery sú z obývačky, až po kopce za domom, na ktorých som vyrastala. Po tejto parádnej jazde, sme posledný deň išli do Banskej Bystrice, kde sme točili v priestoroch U Francúza- Jazz Klub 12,” približuje speváčka ďalšiu natáčaciu lokáciu.V klipe, sa okrem hlavných predstaviteliek objavujú aj Nikkine spolužiačky z konzervatória Jána Levoslava Bellu, ktoré v minulosti speváčke pomáhali s vokálmi, tentokrát sa zhostili úlohy ”backround dancers”. " Premiéru s hraním mali aj moje psíky, ktorým sa páčilo byť stredobodom pozornosti a prítomný, ale v klipe nezobrazený človek, bol všestranný support, bol môj tatino. Veľmi by som by som chcela všetkým poďakovať.”I keď čas plynie rýchlo, význam snímky je v tempe spomaľ. „Nech sa čas nachvíľu zastaví a vyvolá nostalgické momenty. Je to pre mňa veľmi osobná vec. Spomínate si ako ste sa niekedy jašili? Len tak bez významu? V klipe je ukázané ako čas letí, nesie sa a sme väčšie. Ale jašiť sa jašíme stále,” vysvetľuje speváčka.Jazdu do minulosti umelkyňa ponúkla prostredníctvom fotografií zo svojho detstva. „Fotky sme vyberali celá rodina, spoločne. Doma keď sa pustia na obrazovku nostalgické fotky a videjka, tak je to celodenný program,” približuje Nikka príjemnú aktivitu.Priaznivci Nikkinej hudby sa môžu tešiť aj na ďalšie skladby. „V budúcnosti by som chcela vydať svoj album, len ešte potrebujem pustiť do sveta niekoľko pesničiek zo šuflíka. Momentálne sa venujem najmä škole a pomalinky si robím vlastnú tvorbu. Spolu s Andrejom Hruškom rozbieham kapelu,” vysvetľuje Nikka. „Vždy, keď sa ma niekto spýta na plány do budúcna, poviem: Spievať a robiť to čo ma baví,” dodáva speváčka na záver.