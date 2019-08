Víťazné premiéry Špaleka a Vavra v talianskej Serie A, Škrtel nehral

Denis Vavro, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sumáre - 1. kolo:

Udinese Calcio - AC Miláno 1:0 (0:0)



Gól: 72. Becao





Cagliari Calcio - Brescia Calcio 0:1 (0:0)



Gól: 53. Donnarumma (z 11 m)



/N. Špalek (Brescia) hral do 79. min/





Hellas Verona - FC Bologna 1:1 (1:1)



Góly: 36. Veloso - 15. Sansone (z 11 m). ČK: 13. Dawidowicz (Verona)



/Ľ. Tupta (Verona) sedel na lavičke náhradníkov/





AS Rím - FC Janov 3:3 (2:2)



Góly: 6. Ünder, 30. Džeko, 49. Kolarov - 16. Pinamonti, 43. Criscito (z 11 m), 70. Kouame





Sampdoria Janov - Lazio Rím 0:3 (0:1)



Góly: 37. a 62. Immobile, 56. Correa



/D. Vavro (Lazio) nastúpil v 71. min/





SPAL Ferrara - Atalanta Bergamo 2:3 (2:1)



Góly: 7. Di Francesco, 27. Petagna - 71. a 76. Muriel, 34. Gosens



/M. Škrtel (Atalanta) sedel na lavičke náhradníkov/





FC Turín - Sassuolo Calcio 2:1 (1:0)



Góly: 14. a 55. Zaza - 69. Caputo

Rím 25. augusta (TASR) - Futbalisti Brescie Calcio v zostave so Slovákom Nikolasom Špalekom zvíťazili v nedeľňajšom súboji 1. kola Serie A na pôde Cagliari 1:0. O výhre nováčika rozhodol v 53. minúte z jedenástky Alfredo Donnarumma, Špalek hral do 79. minúty.Stopér Denis Vavro si tiež odkrútil úspešnú premiéru v talianskej lige. Za rozhodnutého stavu 3:0 sa v drese Lazia Rím dostal na ihrisko v 71. minúte, jeho tím si priviezol z Janova výhru 3:0 nad Sampdoriou. Dvakrát sa do streleckej listiny zapísal Ciro Immobile.Martin Škrtel sledoval výhru Atalanty Bergamo nad SPAL Ferrara 3:2 iba z lavičky náhradníkov. Gólovú prestrelku videli na Olympijskom štadióne v Ríme, kde AS trikrát viedol nad FC Janov, no napokon iba remizoval 3:3.