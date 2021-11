Víťazný gól Caroliny strelil český útočník Nečas, Černák pre zranenie musel dole z ľadu (video)

NHL

10.11.2021 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Caroliny zvíťazili v utorok na ľade Tampy Bay 2:1 po predĺžení a získali cenný skalp úradujúceho šampióna Stanleyho pohára.Víťazný gól hostí strelil v čase 63:26 min. český útočník Martin Nečas , pre ktorého to bol tretí presný zásah z ostatných štyroch zápasov. Carolina uspela po desiaty raz v tejto sezóne a s 20 bodmi je na druhom mieste v celejo bod za Floridou."Obranca Victor Hedman mi dal trochu priestoru. Pokúsil som sa zaseknúť puk a vystreliť cez neho. Padlo to tam," skonštatoval 22-ročný Nečas. "Bol to dramatický zápas, v ktorom vynikli brankári," krátko zhodnotil tréner Caroliny Rod Brind'Amour.Jeho náprotivok Jon Cooper smutne skonštatoval: "Dobre sme ubránili oslabenia, ale presilovky musia byť lepšie. Mali sme k dispozícii sedem minút v početnej výhode a raz sme vystrelili na bránku."Tréner šampiónasa musel vyjadriť aj k predčasnému odchodu slovenského obrancu Erika Černáka. Jeden z pilierov obrany Ligtning šesť minút pred koncom prvej tretiny rukou zablokoval strelu počas presilovej hry hostí a musel dolu z ľadu.Do konca zápasu sa už do diania nevrátil a jeho tím nahlásil zranenie v hornej časti tela. Černák strávil na ľade iba 4:21 min. s bilanciou dva bodyčeky, jedna strela na bránku a jeden blok. "Mám obavy o Černáka. Jeho zranenie nebude posudzované zo dňa na deň. Chýbať bude niekoľko zápasov," komentoval Cooper na klubovom webe."V prvom rade je to skvelý obranca s praváckou strelou a množstvom odohraných minút. Ak stratíte jedného zo štyroch najlepších hráčov, ostatní dostanú väčšiu porciu minút a musia viac zabrať. Vyrovnali sme sa s tým celkom dobre," povedal o Černákovi jeho partner z obrany Tampy Bay Ryan McDonagh.Zatiaľ čo Carolina uspela, líderz Floridy po tretí raz v sezóne prehral a inkasoval až sedem gólov. Panthers podľahli na ľade New Jersey Devils 3:7. Na jednom z nich mal podiel Tomáš Tatar . Slovenský útočník si pripísal štvrtú asistenciu v sezóne (aj dva bodyčeky, dva bloky a dva plusové body), ale stále zostáva na novom pôsobisku bez streleného gólu.Jeho "suchoty" trvajú už jedenásť zápasov. Švéd Andreas Johnsson strelil vo víťaznom tíme dva góly a celkovo je so šiestimi zásahmi najlepším strelcom tímu. Predtým v 50 zápasoch uplynulej sezónyskóroval len päťkrát. "Mám pocit, že puk sa odrážal mojím smerom. Mám viac sebavedomia ako predtým, viac si dovolím s pukom na hokejke," skonštatoval Johnsson.