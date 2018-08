Víťazom parlamentných volieb v Zimbabwe je vládnuca strana ZANU-PF

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Harare 1. augusta (TASR) - Strana zimbabwianskeho prezidenta Emmersona Mnangagwu, ktorá vládla i v ére jeho predchodcu Roberta Mugabeho, získala v pondelkových voľbách väčšinu parlamentných kresiel. Podľa agentúry DPA to vyplýva z ešte neúplných výsledkov zverejnených v stredu volebnými orgánmi.Africký národný zväz Zimbabwe - Vlastenecký front (ZANU-PF) podľa nich obsadí v novozvolenom parlamente najmenej 109 z celkove 210 kresiel, zatiaľ čo opozičné Hnutie za demokratickú zmenu (MDC-T) ich má zatiaľ iba 41. Rozdelenie 58 kresiel nebolo v stredu ráno ešte známe.Volebné orgány zatiaľ neoznámili víťaza súbežných prezidentských volieb, kandidát MDC-T Nelson Chamisa však v utorok vyjadril presvedčenie, že je ním práve on, čo jeho podporovatelia oslavovali pred straníckou centrálou.Mnohí analytici medzitým očakávajú víťazstvo Mnangagwu - politika ZANU-PF, ktorý vlani v novembri nahradil dlhoročného prezidenta Roberta Mugabeho. Toho donútila odstúpiť z funkcie armáda, a to v súvislosti s čistkami vo vládnucej strane, ktoré sa týkali aj Mnangagwu - vtedajšieho viceprezidenta podporovaného vplyvným Združením vojnových veteránov.