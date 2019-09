Víťazom súťaže Slovak Press Photo je fotograf J. Jakubčo

Na snímke zľava predseda poroty, fotograf AFP Joe Klamár (SR/Kanada), člen poroty, fotograf Andrej Balco (Slovenská republika) a člen poroty fotograf a pedagóg Jindřich Štreit (Česká republika) počas tlačovej konferencie pri príležitosti ukončenia zasadania medzinárodnej poroty 8. ročníka súťaže novinárskej fotografie SLOVAK PRESS PHOTO 2. septembra 2019 v Zichyho paláci v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Na snímke zľava predseda poroty, fotograf AFP Joe Klamár (SR/Kanada), člen poroty, fotograf Andrej Balco (Slovenská republika) a člen poroty fotograf a pedagóg Jindřich Štreit (Česká republika) počas tlačovej konferencie pri príležitosti ukončenia zasadania medzinárodnej poroty 8. ročníka súťaže novinárskej fotografie SLOVAK PRESS PHOTO 2. septembra 2019 v Zichyho paláci v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 2. septembra – Absolútnym víťazom 8. ročníka súťaže Slovak Press Photo a držiteľom ceny Grand Prix sa stal Jozef Jakubčo. Fotograf denníka Sme si získal medzinárodnú porotu sériou Noc s prezidentkou. "Páčila sa nám celá séria. Bola to dlhá diskusia, boli tam viacerí kandidáti z tej istej témy. Nie je to ľahké rozhodovať, keď porovnávame jablká a pomaranče," konštatoval v pondelok na tlačovej konferencii v Bratislave slovensko-kanadský fotograf Joe Klamar (AFP), predseda päťčlennej medzinárodnej poroty, ktorú ďalej tvorili holandský fotograf Kadir van Lohuizen (agentúra NOOR), francúzska fotoeditorka Fréderique Rondetová (Liberation), český fotograf a pedagóg Jindřich Štreit a slovenský fotograf Andrej Balco.





"Víťazná séria odráža to, čím krajina v uplynulom období prechádzala a čo nakoniec viedlo k zvoleniu prvej ženy prezidentky na Slovensku ako prísľubu zmeny," uviedol k víťaznej sérii Kadir van Lohuizen. "Veľmi ma potešila táto práca, bola to dobrá voľba. V každej kategórii sme mali aj veľmi milé prekvapenia," poznamenala Rondetová.Profesor Štreit priznal, že aj v tomto ročníku porotcovia veľmi veľa diskutovali o výbere víťaznej fotografie, došlo aj k stretu názorov na rozdiely medzi kvalitnou, skvelou fotografiou a fotografiou, ktorá má etický kódex. "Stále presadzujem skôr etickú rovinu, ktorá ovplyvní názor a pohľad väčšiny, ktorá prichádza s nádejou. To by malo umenie predovšetkým prinášať. Tým nechcem povedať, že ďalšie fotografie nemali etickú rovinku, ale predsa len zmeny politické sú aj zmenami v atmosfére celého národa," dodal s tým, že úroveň súťaže je stále vyrovnaná: "Vážim si tiež to, že má nielen národný charakter, ale že sa táto súťaž objaví v rôznych európskych mestách, dokonca v New Yorku. Každý, kto sa na nej zúčastní, spoluvytvára atmosféru a povedomie o Slovenskej republike."





Do súťaže sa registrovalo 189 fotografov, ktorí dovedna zaslali 2250 snímok, z toho 246 sérií. Porota hodnotila samostatné fotografie a série fotografií v desiatich súťažných kategóriách - Aktualita, Reportáž, Každodenný život, Portrét, Šport, Príroda a životné prostredie, Svet umenia a kultúry, Mladí fotografi do 26 rokov a študenti (medzinárodná kategória), Dlhodobý dokument (medzinárodná kategória) a v novej medzinárodnej kategórii Fotografia vytvorená mobilným telefónom. Osobitnou kategóriou je Grant Bratislavy.



"Jedna z najlepší kategórií bola tá, kde sa mali možnosť zúčastniť i fotografi z iných krajín, súťaž sa tak zasa dostáva do medzinárodného povedomia a tiež sa tým skvalitní," vyzdvihol Štreit medzinárodné kategórie, v ktorých súťažili fotografie od novinárov z Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Českej republiky.



Medzi súťažnými prácami dominovala téma prezidentských volieb na Slovensku a ďalších udalostí súvisiacich s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a prípadov korupcie na slovenskej scéne. Ako ďalej informovala riaditeľka Slovak Press Photo Jana Garvoldtová, veľké množstvo súťažiacich mapovalo vo svojich fotografických prácach rôzne sociálne problémy, otázky chudoby a sociálneho vylúčenia doma i v okolitých krajinách.



Mená všetkých finalistov zverejní organizátor súťaže najneskôr týždeň pred slávnostným odovzdávaním cien, ktoré sa uskutoční 3. októbra v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave. Práce všetkých finalistov budú vystavené v Dome umenia.