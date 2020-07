Vitis prichádza s novinkou – Bag in Box

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.7.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Vitis predstavuje novinku ako stvorenú na teplé letné mesiace – víno v 3-litrovom balení Bag in Box.V odpovedi na súčasné trendy v oblasti tichých vín spoločnosť Vitis uvádza na trh nové netradičné balenia obľúbených odrôd z radu vín Vitis Galéria – Veltlínske zelené a Frankovka modrá rosé. Od júla sú dostupné v 3-litrovom balení Bag in Box. Zákazníci tak efektívne získavajú štyri fľaše vína v jednom praktickom a ľahko prenosnom balení."Týmto krokom chceme prekonať mýtus, že dobré víno môže byť len v sklenených fľašiach. Pre balenia Bag in Box sme vybrali kvalitné slovenské odrodové vína, ktoré si naši zákazníci veľmi obľúbili. Teraz si ich môžu vychutnať v praktickom balení a ešte vo väčšom pohodlí," povedal Juraj Kordiak, someliér Vitis.Veľkou výhodou balení Bag in Box je ich predĺžená trvanlivosť. Vína v tomto balení si zachovávajú svoju kvalitu až 40 dní po otvorení. Manipulácia s nimi je jednoduchšia a to aj vďaka tomu, že na rovnaký objem vína sú až o 2 kilogramy ľahšie. Navyše, uhlíková stopa trojlitrového balenia Bag in Box je ešte menšia ako uhlíková stopa jednej sklenenej fľaše. V neposlednom rade sú aj cenovo výhodnejšie pre zákazníkov."Veríme, že tieto výhody presvedčia aj tých konzervatívnejších milovníkov tichých vín a Bag in Boxy si nájdu svoje miesto v ich kuchyniach či pri záhradných párty," povedal Juraj Slováček, hlavný technológ Vitis.Prudukty je možné objednať aj na stránke: www.vitis.sk Informačný servis