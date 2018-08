Vitolo bude Atleticu Madrid chýbať jeden až dva mesiace

Vitolo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 21. augusta (TASR) - Krídelník španielskeho futbalového klubu Atletico Madrid Vitolo bude nútene pauzovať jeden až dva mesiace. Dôvodom je zranenie postranných väzov v kolene, ktoré utrpel v pondelok v úvodnom ligovom dueli na ihrisku Valencie (1:1).Dvadsaťosemročný Vitolo zasiahol do zápasu z lavičky a hoci dohral zápas, následné vyšetrenia odhalili vážnejšie zranenie ľavého kolena. Hráča prenasledujú zdravotné problémy už od príchodu do Atletica vlani zo Sevilly. Iba nedávno si doliečil problémy s členkom, v uplynulej sezóne mu dlhšie nedovolilo hrať zranenie stehenného svalu. Informoval denník AS.