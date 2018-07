Viva Musica! festival sa začína o desať dní

Ilustračný snímok.

Bratislava 3. júla (TASR) - Otvárací koncert 14. ročníka medzinárodného festivalu Viva Musica! bude patriť svetoznámym filmovým melódiám, ktoré zaznejú v podaní Janoska Ensemble už 12. júla v bratislavskej Starej tržnici.V nedeľu 15. júla sa vo Veľkom evanjelickom kostole predstaví známy čembalista Jean Rondeau, ktorý sa do Bratislavy vracia po mimoriadne úspešnom koncerte na festivale v roku 2016. Talentovaný francúzsky hudobník a popularizátor barokovej hudby však prichádza s celkom novým projektom, v ktorom sa stretávajú dva zdanlivo nesúvisiace hudobné svety: európska baroková hudba s tradičnou perzskou hudbou.Spojenie čembala, lutny a orientálnych perkusií nie je úplne klasické, no prináša o to viac hudobných farieb a možností. Hudobníci predstavia diela európskych barokových majstrov v úplne novom hudobnom šate, ale aj autorské skladby a virtuózne improvizácie. Projekt Jasmin Toccata vznikol v spolupráci troch brilantných francúzskych hudobníkov, čembalistu Jeana Rondeaua, lutnistu Thomasa Dunforda, ktorý koncertoval napríklad v newyorskej Carnegie Hall, Kennedy Center vo Washingtone či v londýnskej Wigmore Hall, a perkusionistu iránskeho pôvodu Keyvana Chemiraniho, ktorý je autorom projektu a zároveň autorom všetkých aranžmánov.Júlový program festivalu doplní koncert amerického organistu Camerona Carpentera, ktorý bude podľa riaditeľa festivalu Mateja Drličku zaručene veľkým zážitkom. Cameron Carpenter na festival klasickej hudby pricestuje ako veľká rocková hviezda, teda s kamiónom, v ktorom mu privezú vlastný, na mieru vyrobený, monumentálny prenosný organ, vážiaci takmer 4,5 tony. Carpenter je prvým organistom na svete, ktorý bol za svoj sólový album nominovaný na ocenenie Grammy za album Revolutionary (2008)). Jeho repertoár je nesmierne široký a pestrý: siaha od kompletnej tvorby Johanna Sebastiana Bacha či Césara Francka, cez jeho vlastné transkripcie diel napísaných pre iné nástroje, vlastné kompozície až po spoluprácu s hudobníkmi z oblasti jazzu a popu. V Bratislave sa predstaví 26. júla vo Veľkom koncertom štúdiu Slovenského rozhlasu.Koncert známeho amerického herca Johna Malkovicha s projektom Rozprava o slepcoch (Report on the Blind), ktorý mal v piatok 6. júla otvoriť 14. ročník festivalu Viva Musica!, bol z dôvodu neodkladných pracovných povinností hollywoodskej hviezdy preložený na august. Kvôli predĺženiu natáčania trojdielnej série príbehov Agathy Christie pre BBC s názvom The ABC Murders, v ktorej Malkovich stvárni úlohu slávneho belgického detektíva Hercula Poirota, sa koncert uskutoční v novom termíne – v piatok 24. augusta o 20.00 hod. v bratislavskej Starej tržnici.Viva Musica! festival je už 14. rok neoddeliteľnou súčasťou leta v Bratislave. Počas jeho doterajšej existencie priniesol návštevníkom celkom 285 koncertov, na ktorých vystúpilo viac ako 350 domácich a zahraničných sólistov, hudobných zoskupení a orchestrov. Koncerty festivalu počas jeho doterajšej histórie navštívilo viac ako 135.000 divákov. V roku 2018 bude Viva Musica! festival prebiehať od 12. júla do 25. augusta na rôznych miestach v Bratislave.TASR informovala PR manažérka Barbora Drahovská.