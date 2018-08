Viviani obhájil triumf na Cyclassics Hamburg, Sagan desiaty

Taliansky cyklista Elia Viviani. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky Cyclassics Hamburg (Hamburg - Hamburg, 216,4 km):



1. Elia Viviani (Tal./Quick-Step Floors) 4:46:02 h

2. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ)

3. Alexander Kristoff (Nór./SAE-Team Emirates)

4. John Degenkolb (Nem./Trek-Segafredo)

5. Matteo Trentin (Tal./Mitchelton-Scott) všetci rovnaký čas

6. Giacomo Nizzolo (Tal./Trek-Segafredo) +1 s

7. Sacha Modolo (Tal./EF Education First-Drapac p/b Cannondale)

8. Niklas Arndt (Nem./Sunweb)

9. Niccolo Bonifazzio (Tal./Bahrain Merida)

10 Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) rovnaký čas

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hamburg 19. augusta (TASR) - Taliansky cyklista Elia Viviani vyhral v nedeľu 23. ročník klasiky Cyclassics Hamburg. Jazdec stajne Quick-Step Floors sa presadil v záverečnom špurte 216,4 km dlhej trate so štartom a cieľom v druhom najväčšom meste Nemecka a obhájil vlaňajší triumf.Na druhom mieste finišoval Francúz Arnaud Démare z Groupama-FDJ a tretí skončil Alexander Kristoff zo SAE-Team Emirates. Slovenský pretekár Peter Sagan z Bory-Hansgrohe obsadil desiatu priečku.Pre Vivianiho to bol už šestnásty triumf v prebiehajúcej sezóne a pre jeho stajňu Quick-Step dokonca už 55. v ročníku.Hamburská klasika je už tradične doménou špurtérov. Tí museli najprv zvládnuť 160 km dlhý okruh v okolí mesta a potom tri 18 km dlhé priamo v Hamburgu. Kým prvá časť bola takmer úplne rovinatá, na každom z troch okruhoch čakal na pelotón ostrý, no krátky kopec Waseberg s dĺžkou 700 metrov a priemerný sklonom 10%, v jeho závere však až 16%.Cyklisti ho absolvovali poslednýkrát približne 15 km pred cieľom. V uplynulých rokoch si však nikto nedokázal vytvoriť dostatočný náskok a tak sa takmer výlučne finišovalo v hromadnom dojazde.Krátko po štarte sa dostala do úniku pätica, ktorú však pelotón kontroloval a jej náskok sa pohyboval okolo dvoch až troch minút. Na čele boli Španiel Ivan Garcia Cortina (Bahrain Merida), Talian Alessandro De Marchi (BMC), Kolumbijčan Winner Anacona (Movistar), Poliak Kamil Gradek (CCC) a Rus Jevgenij Šalunov (Gazprom-RusVelo).Počas 160 km v okolí mesta sa toho veľa neudialo, pelotón si kontroloval situáciu a manko na únik začal sťahovať až po prvom prejazde Wasebergu. Kvinteto na čele začalo strácať, 35 km pred cieľom malo k dobru už len niečo pod minútu a pol a pred posledným nájazdom na kopec ho pohltil balík.V závere tretieho výstupu na Waseberg sa od pelotónu oddelili dve skupiny, troj a sedemčlenná, ktoré sa dokázali odpútať a neskôr sa spojili. Ich náskok bol okolo 20 sekúnd, no rýchlo klesal. Osem kilometrov pred cieľom mali jazdci na čele k dobru už len desať sekúnd a 4,5 km sa ich pokus skončil.Na čele sa zoradili špurtérske tímy aj so štvoricou z Bory, kde nechýbal Sagan. Jeho kolega Pascal Ackermann však mal smolu, keď sa dva km pred cieľom dostal do pádu trojice, ktorý preriedil čelo pelotónu. V záverečnom špurte mal najviac síl Talian Elia Viviani a obhájil svoj vlaňajší triumf.