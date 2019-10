Vláda a separatisti dosiahli dohodu o deľbe moci

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Saná 25. októbra (TASR) - Separatisti z južného územia Jemenu dosiahli dohodu o deľbe moci s medzinárodne uznanou jemenskou vládou. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje z oboch strán.Podľa dohody dostane separatistická Južná prechodná rada (STC) istý počet ministerských kresiel a vláda sa bude môcť vrátiť do juhojemenského mesta Aden, ktoré separatisti obsadili v auguste. V novej vláde nebudú podľa agentúry AP šiitskí povstalci, tzv. húsíovia.Boje medzi vládnymi silami a juhojemenskými separatistami, ktorí roky bok po boku bojovali proti húsíjským povstalcom, zvyšovali obavy, že krajina sa môže úplne rozpadnúť.Separatisti a vláda v minulých týždňoch viedli nepriame rozhovory sprostredkované Saudskou Arábiou. K podpisu dohody by malo dôjsť do niekoľkých dní.V jemenskej vojne bojujú proti sebe húsíovia spriaznení s Iránom a koalícia na čele so Saudskou Arábiou, ktorá podporuje medzinárodne uznávanú jemenskú vládu. Boje si vyžiadali už desaťtisíce obetí na životoch a vyvolali tiež najhoršiu humanitárnu krízu na svete.