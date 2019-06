Vláda absolvuje pred letom výjazd do regiónov, začne v Stropkove

Archívna snímka zo zasadnutia schôdze vlády SR. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava/Stropkov 25. júna (TASR) – Vláda pred letnou prestávkou absolvuje výjazdové rokovanie vlády v regióne. V utorok bude zasadať v Stropkove, v stredu (26. 6.) v Michalovciach. Vládny kabinet sa v utorok bude venovať akčnému plánu rozvoja okresu Stropkov.V období rokov 2019 – 2023 by mal okres Stropkov získať od vlády 1.945.000 eur, pričom kabinet bude v utorok rokovať o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jedného milióna eur do 31. augusta.uvádza sa v predkladacej správe.Najviac financií z miliónového balíka by malo ísť pre mesto Stropkov. Po 100.000 eur by malo ísť na výmenu technológie na zimnom štadióne, vybudovanie príjazdovej komunikácie do Hnedého priemyselného parku a na vybudovanie novej miestnej komunikácie spájajúcej ulice Nový riadok a Akad. Pavlova.Financie by mali smerovať na obstaranie zariadenia obecnej a školskej kuchyne v obci Breznica, na tento zámer je vyčlenených 32.000 eur. Obec Bukovce na obstaranie konvektomatov a umývačky riadu pre základnú a materskú školu by mala získať 30.000 eur, obec Miňovce by mala získať 25.000 eur na výmenu strechy na budove obecného úradu.Vláda by mala vyčleniť financie pre viacero obcí aj na výstavbu chodníkov a miestnych komunikácií či na rekonštrukciu kultúrnych domov. Finančnú pomoc by mali dostať aj viaceré cirkvi a športové zväzy a kluby.Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR znížilo alokáciu prostriedkov EÚ do dvoch operačných programov o 41,7 milióna eur. Ide o peniaze, ktoré krajina nestihla vyčerpať z Operačného programu Rybné hospodárstvo a Integrovaného regionálneho operačného programu ešte z roku 2015. Keďže sa peniaze podľa pravidla N+3 nepodarilo využiť na projekty ani v nasledujúcich troch rokoch, muselo ministerstvo o nevyčerpanú sumu prostriedky EÚ skrátiť. Vyplýva to z návrhov materiálov, ktoré MPRV SR predložilo na utorkové rokovanie vlády.Kabinet sa bude na východe Slovenska zaoberať aj monitorovacou správou plnenia Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020. Z nej vyplýva, že zo 154 aktivít a opatrení, ktoré mali byť v roku 2018 realizované v rámci integrácie Rómov, bolo 85 splnených, respektíve sa priebežne plnilo, vo fáze prípravy bolo 54 opatrení a 15 aktivít sa neplnilo.S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 16. januára, keď zasadala v Snine, o deň neskôr v Levoči. Vo februári vládny kabinet navštívil Revúcu (12. 2.) a obec Jesenské (13. 2.), v marci (19. 3.) Gelnicu a Lipany (20. 3). V apríli (9. 4.) vláda zasadala v Medzilaborciach a v Bardejove (10. 4.), v máji rokovala v Hanušovciach nad Topľou (14. 5.) a v Trebišove (15.5.).