Vláda aj koalícia podľa Bittó Cigánikovej funguje, Raši vidí riešenie v predčasných voľbách

Boj premiéra s ministrom

Celoplošné testovanie

16.1.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda aj koalícia funguje. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedla predsedníčka Výboru Národnej rady SR (NR SR) pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková SaS ). Dodala, že aj keď čakala na začiatok relácie, tak si písali „okolo uznesenia vlády, ktoré má byť dnes prijaté”.Nezaradený poslanec parlamentu a podpredseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Richard Raši naopak tvrdí, že vláda sa nevie dohodnúť na opatreniach a tiež rokuje o opatreniach, ktoré nie sú zverejnené. Riešením sú podľa neho predčasné voľby.Bittó Cigániková povedala, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) nie je tá, ktorá hneď uteká z bojiska.„Naším odchodom by sa Slovensko ani koalícia nezlepšila,” povedala s tým, že prispievajú odbornými názormi a vlastnými riešeniami. Vláda má podľa nej okrem negatív aj pozitíva. Tie vidí v tom, že spravodlivosť má voľné ruky.Raši sa vyjadril aj ku konfliktu premiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ktorý podľa neho paralyzuje štát.„Premiér bojuje so svojím podpredsedom a neprijímajú sa opatrenia, ktoré majú zachraňovať životy,” podotkol a dodal, že pre Matoviča je Sulík väčší problém, ako zdravie a životy občanov.Koaličná poslankyňa si je istá, že v sobotu bude prijaté uznesenie o ďalšom postupe v boji proti pandémii a o testovaní na koronavírus na najbližšie dni a týždne.„Som si istá, že prijmeme uznesenie, uvidíme do akej miery kto ustúpi,” povedala s tým, že pôjde zrejme o kompromisné riešenie, „ale som si istá, že uznesenie o tom, ako budeme nasledujúce dni a týždne fungovať, prijmeme.”Pozitívom celoplošného testovania je podľa nej to, že „stiahne z obehu” ľudí, ktorí nevedeli, že sú pozitívni. Vidí však aj viaceré riziká, napríklad zhromažďovanie ľudí na jednom mieste.Raši upozornil, že pri čakaní v chladnom počasí na testovanie by mohli ľudia ochorieť. Rizikom je podľa neho aj možný výpadok zdravotníkov. Treba sa sústrediť na testovanie v regiónoch a fabrikách.