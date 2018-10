Vláda: Anonymné a neúplné podania by sa mali prešetrovať

Výjazdové rokovanie vlády v Kežmarku 23. októbra 2018. Na snímke zľava Peter Kažimír, podpredseda vlády SR a minister financií SR, predseda vlády SR Peter Pellegrini a podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Bratislava 23. októbra (TASR) - Orgány činné v trestnom konaní a súdy zrejme napokon budú musieť vybavovať aj anonymné podania, ak je z neho možné vyvodiť záver o dôvodnom podozrení zo spáchania trestného činu. Vyplýva to z pripomienok rezortu spravodlivosti ku koaličnej poslaneckej novele Trestného poriadku. Tá mala zabezpečiť, že anonymy a podania označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti odosielateľa, príslušné orgány nemusia vybavovať.Právna norma od šestice koaličných poslancov sa momentálne nachádza v parlamente v druhom čítaní. V tejto legislatívnej fáze sa k poslaneckým návrhom vyjadruje aj vláda. Tá právnu normu ako celok v utorok na výjazdovom rokovaní odobrila, zazneli však viaceré výhrady. O novele samotnej sa malo definitívne rozhodnúť už na prebiehajúcej schôdzi NR SR, predkladatelia ju však preložili na novembrovo-decembrové plénum.Rezort spravodlivosti upozornil, že pôvodná formulácia pripravená poslancami koliduje so základnými zásadami trestného konania.argumentuje ministerstvo.Do novely preto navrhuje vlastné formulácie toho, ako by sa malo v takýchto prípadoch postupovať. Prvá hovorí, žeDruhá formulácia spočíva v tom, žePodľa názoru ministerstva spravodlivosti nie je tiež správne, aby sa ukončilo šetrenie anonymov len z dôvodu, že od momentu účinnosti novely by sa anonym nepovažoval za trestné oznámenie. Preto žiada túto časť z poslaneckej novely vypustiť.S pôvodným znením novely prišli poslanci Miroslav Číž, Dušan Jarjabek (obaja Smer-SD), Elemér Jakab, Irén Sárközy (obaja Most-Híd), Magdaléna Kuciaňová a Radovan Baláž (obaja SNS). Takýmto spôsobom chceli vyriešiť priveľkú záťaž orgánov činných v trestnom konaní.