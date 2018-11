Vláda bude riešiť zamestnávanie cudzincov i ratifikáciu dokumentov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 20. novembra (TASR) - Zamestnávanie ľudí z tretích krajín by malo byť jednoduchšie. Novelou zákona o službách zamestnanosti, pri ktorej rezort práce navrhuje skrátené legislatívne konanie, sa bude v utorok zaoberať vláda. Rokovať bude aj o ratifikácii medzinárodných zmlúv, smernici pre slovenskú delegáciu na klimatickej konferencii, akčnom pláne k dialógu s Nemeckom či poslaneckom návrhu o prístupe menších farmárov k pozemkom.Novela z dielne rezortu práce má pomôcť predovšetkým zamestnancom v profesiách, v ktorých je nedostatok pracovnej sily. Má sa napríklad zmeniť periodicita aktualizácie zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú. Upraviť sa majú aj podporné doklady predkladané k žiadostiam o zamestnanie, napríklad doklady o dosiahnutom vzdelaní a doklady týkajúce sa dočasného pridelenia.Právna norma má tiež skrátiť lehoty na posudzovanie žiadostí o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie a rozšíriť možnosti vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce cez agentúry dočasného zamestnávania, avšak len v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. Zamestnávateľom zas môže pribudnúť nová povinnosť - nahlasovať voľné pracovné miesta. Odstrániť sa, naopak, majú duplicity pri informačných povinnostiach zamestnávateľa pri zamestnávaní ľudí z tretích krajín.Ministri budú rokovať aj o zjednodušení prístupu menších farmárov k pozemkom. S tým počíta novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov z dielne koaličných poslancov Mosta-Híd a SNS. Ministerstvo pôdohospodárstva odporúča kabinetu po zapracovaní niekoľkých pripomienok s právnou normou súhlasiť.zdôvodnil jeden z predkladateľov novely Peter Antal (Most-Híd).Vláda tiež bude hovoriť o ratifikácii dodatkov k medzinárodným zmluvám. Konkrétne ide o dodatkový protokol k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu, ktorý reaguje na fenomén cudzích bojovníkov, a tri dodatky k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu. Tie do zoznamu vojnových zločinov pridávajú aj použitie biologických zbraní, laserových zbraní, ktorých účelom je spôsobiť trvalé oslepnutie, a zbraní, ktorých primárnym účelom je spôsobiť poranenie úlomkami, ktoré nezachytí röntgen. V prípade súhlasu vlády sa k nim ešte musí vyjadriť Národná rada SR, následne ich môže prezident SR ratifikovať.V utorok budú ministri rozhodovať aj o zložení a pozícii slovenskej delegácie na klimatickej konferencii v Katoviciach, ktorá sa uskutoční 2. - 14 decembra. Jej výsledkom má byť napríklad dohoda na podobe globálneho hodnotenia, ktoré sa ma prvýkrát konať v roku 2023. Vláda bude hovoriť aj o akčnom pláne k prehĺbenému dialógu medzi SR a Nemeckom na roky 2019 - 2021. Mal by sa týkať desiatich oblastí.