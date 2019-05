Vláda bude rokovať aj o prerozdelení eurofondov

Zasadnutie vlády SR, archívna snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 21. mája (TASR) - Vláda bude v utorok rozhodovať o pridelení dodatočných 21 miliónov pre RTVS aj o presune 70 miliónov z Operačného programu Výskum a inovácie do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Venovať sa bude tiež plánovaným zahraničným cestám a personálnemu obsadeniu Rady správcov Národného jadrového fondu.RTVS by podľa návrhu Ministerstva kultúry (MK) SR ešte v prvom polroku 2019 mohla zo štátneho rozpočtu dostať ďalších 21.381.120 eur. Má ísť o čiastočnú kompenzáciu výpadku príjmov, ktorý jej spôsobili sociálne opatrenia účinné od roku 2013. Tie upravujú výšku takzvaných koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov, osoby v hmotnej núdzi a ťažko zdravotne postihnutých.MK celkový výpadok príjmov RTVS odhaduje na 128.286.720 eur. Suma navrhnutá pre kompenzáciu sa rovná odhadovanej výške výpadku v príjmoch za jeden rok.vysvetľuje v návrhu rezort.Okrem presunu 70 miliónov určených na výskum navrhujú niektorí ministri relokovať 10 miliónov z Operačného programu Efektívna verejná správa do Operačného programu Ľudské zdroje. Rezorty pôdohospodárstva, dopravy, školstva, práce a Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spoločnom materiáli zmenu zdôvodňujú výsledkami analýz.Vláda má tiež prerokovať Správu o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí o poskytnutej podpore krajanských komunít. Vyplýva z nej, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v roku 2018 podporil 543 projektov krajanských spolkov dotáciami vo výške 1.137.889 eur.Ministri výnimočne zasadnú v utorok a nie v stredu. Popoludní totiž premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a niektorí ministri odcestujú do Paríža, kde sa 22. a 23. mája koná ministerské zasadnutie Rady OECD, ktorému bude Slovensko predsedať. Témou predsedníctva je "