Vláda bude rokovať o financiách na obnovu športovísk

Bratislava 18. decembra (TASR) – Na modernizáciu a výstavbu športovej infraštruktúry by malo ísť v rokoch 2020 až 2022 ďalších 60 miliónov eur. O poskytnutí celkovej alokácie, z ktorej bude príspevky konkrétnym projektom prideľovať Fond na podporu športu, bude v stredu rozhodovať vláda. Na poslednom zasadnutí pred vianočnými sviatkami sa v stredu budú rozoberať aj platy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a Horskej záchrannej služby (HZS), ktoré by sa mali od nového roka zvýšiť o desať percent.Podľa novej tabuľky by sa mali platy pohybovať od 690 eur až do 1825,5 eura v závislosti od rokov praxe a zaradenia do platovej triedy. Nariadenie vlády nadväzuje na kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, ktoré budú účinné od 1. januára 2020.Cieľom dotácií na športovú infraštruktúru bude modernizácia, rekonštrukcia a jej budovanie, pričom bude poskytovať podmienky najmä pre športovanie detí, mládeže, športové talenty, seniorov, ale aj znevýhodnené skupiny obyvateľstva a tiež pre športovú reprezentáciu. Zo 60-miliónového príspevku by mali byť v roku 2020 k dispozícii dva milióny, v roku 2021 46,6 milióna a v roku 2022 zvyšných 11,5 milióna eur.Vláda sa bude zaoberať aj financiami určenými na stabilizačné pôžičky pre študentov ošetrovateľstva, ktoré nebudú v tomto roku vyčerpané v plnej výške. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR navrhuje, aby sa zmenil účel použitia týchto financií a úspora sa presunula na študentské pôžičky a pôžičky pre pedagógov.Finančný a technický stav Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava (BTS) nenaznačuje závažné prekážky pri realizácii koncesnej stratégie letiska. Legislatívna úprava je však v tomto smere nedostatočná. Pred pokračovaním projektu je preto potrebné odstrániť riziká, ktoré z toho vyplývajú. Uvádza to Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v informácii o aktuálnom stave výberu koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj letiska v Bratislave, ktorou by sa mal zaoberať vládny kabinet.Na programe rokovania vlády je aj tretia novela antibyrokratického zákona, ktorý zruší osem ďalších potvrdení. Vyplýva to z návrhu novely zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Podľa vicepremiéra Richarda Rašiho (Smer-SD) zrušenie predkladania ďalších ôsmich potvrdení ľuďom ušetrí viac ako 18,4 milióna eur za rok.