Vláda bude rokovať v Hanušovciach nad Topľou

Na archívnej snímke výjazdové rokovanie vlády SR. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. mája (TASR) - Vláda absolvuje v utorok a v stredu (15. 5.) ďalší dvojdňový výjazd v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska. Najskôr bude v utorok rokovať v Hanušovciach nad Topľou, o deň neskôr zasadne v Trebišove. Vládny kabinet sa v Hanušovciach nad Topľou bude venovať priebežným informáciám o realizácii akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou.Kabinet bude rokovať aj o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jeden milión eur, ktorý má byť uvoľnený do 30. júna. Najviac financií, 90.000 eur, by malo ísť na rekonštrukciu materskej školy na sídlisku Okulka vo Vranove nad Topľou. Na rekonštrukciu stolnotenisovej haly by mal vranovský stolnotenisový klub získať 70.000 eur.Na obnovu domu smútku a jeho dovybavenie by Hanušovce nad Topľou mali získať 67.000 eur, mesto by malo dostať aj 20.000 eur na rekonštrukciu mosta cez potok. Obec Bystré by mala od vlády získať 53.000 eur na rekonštrukciu domu služieb, ktorý je sídlom sociálneho podniku. Zhodne po 25.000 eur by mali získať obce Majerovce na výstavbu miestnej komunikácie k rodinným domom a obec Malá Domaša na vybudovanie parkovísk a prístupových komunikácií k novým bytovým domom.Vláda by mala vyčleniť financie pre viacero obcí aj na výstavbu chodníkov a miestnych komunikácií či na rekonštrukciu kultúrnych domov. Finančnú pomoc by mali dostať aj viaceré cirkvi, športové kluby a zväzy. Napríklad na rekonštrukciu fasády na kostole sv. Jána Pavla II. by gréckokatolícka cirkev s farnosťou v Hanušovciach nad Topľou mala získať 16.000 eur. Vláda by mala podporiť celkovo 64 projektov.S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 16. januára, keď zasadala v Snine, o deň neskôr v Levoči. Vo februári vládny kabinet navštívil Revúcu (12. 2.) a obec Jesenské (13. 2.), v marci (19. 3.) Gelnicu a Lipany (20. 3). V apríli (9. 4.) vláda zasadala v Medzilaborciach a v Bardejove (10. 4.).