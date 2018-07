Vláda bude schvaľovať investičnú pomoc 29,5 mil. eur pre sedem firiem

Ilustračný snímok. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 10. júla (TASR) - Vláda by mala na svojej schôdzi v stredu (11.7.) schváliť investičnú pomoc v celkovej výške 29,47 milióna eur pre sedem firiem, ktoré by mali investovať 125,18 milióna eur a vytvoriť pritom 1272 nových pracovných miest. Vyplýva to z investičných zámerov Ministerstva hospodárstva (MH) SR.Mubea Automotive Slovakia, s.r.o., žiada investičnú pomoc na výstavbu nového závodu na výrobu automobilových dielov a náhradných dielov a inžinierskeho centra v Kežmarku, a to vo výške 14,95 milióna eur. Investícia vo výške 51 miliónov eur je podľa MH SR rozložená na obdobie rokov 2018 až 2023. V priamej súvislosti s investičným zámerom bude do konca roku 2025 vytvorených 504 nových pracovných miest, z nich bude 115 pracovných miest vytvorených v rámci inžinierskeho centra a centra na náhradné diely.Brose Prievidza, s.r.o., žiada investičnú pomoc vo výške 8,12 milióna eur na rozšírenie závodu na výrobu komponentov pre automobilový priemysel v priemyselnom parku mesta Prievidza. Realizácia zámeru s oprávnenými investičnými nákladmi v nominálnej výške 57,42 milióna eur je podľa MH SR rozložená na obdobie rokov 2017 až 2021. V priamej súvislosti s investičným zámerom prijímateľ do konca roku 2022 vytvorí 350 nových pracovných miest.doplnilo MH SR.Neuman Aluminium PWG, s.r.o., požaduje od štátu poskytnutie investičnej pomoci na vybudovanie nového závodu na výrobu dielov pre automobilový priemysel, najmä hliníkových vodiacich líšt pre strešné okná automobilov, ako aj na vytvorenie nových pracovných miest v Žarnovici. V súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru firma požaduje poskytnutie investičnej pomoci v celkovej výške 3,89 milióna eur. Realizácia investičného zámeru s oprávnenými investičnými nákladmi 11,50 milióna eur je rozložená na obdobie rokov 2015 až 2018. V priamej súvislosti s investičným zámerom prijímateľ pomoci vytvorí 215 nových pracovných miest do konca roka 2019.Adient Slovakia, s.r.o., žiada na rozšírenie závodu na výrobu a montáž penových dielov pre automobilový priemysel v Lučenci poskytnutie investičnej pomoci vo výške 1,15 milióna eur. Investícia v nominálnej výške 3,50 milióna eur je rozložená na obdobie rokov 2017 až 2019. V priamej súvislosti s investičným zámerom žiadateľ do konca roku 2019 vytvorí 105 nových pracovných miest.Bratislavská firma Vigour SK, s. r. o., požaduje podľa MH SR poskytnutie investičnej pomoci 817.236 eur na vybudovanie nového centra strategických služieb v Prešove.spresnil rezort hospodárstva.EMI-Sabinov, s.r.o., požaduje investičnú pomoc na rozšírenie textilnej a odevnej výroby v existujúcom podniku v Sabinove vo výške 300.000 eur. Oprávnenými nákladmi sú investičné oprávnené náklady vo forme dlhodobého hmotného majetku, ktoré budú tvoriť obstarávacie ceny pozemkov, stavieb, strojov, prístrojov a zariadení. V období rokov 2017 až 2018 dosiahnu hodnotu 742.000 eur. V súvislosti s investičným zámerom žiadateľ o investičnú pomoc vytvorí 13 nových pracovných miest.Spoločnosť Memolak požiadala štát o investičnú pomoc v hodnote 230.000 eur na založenie svojej novej prevádzky v Lučenci. Realizácia investičného zámeru s oprávnenými nákladmi vo výške 600.000 eur je rozložená na obdobie rokov 2017 až 2019.dodal rezort hospodárstva.