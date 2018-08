Vláda by mala podľa Klubu 500 znížiť odvody ľuďom s nízkymi príjmami

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 14. augusta (TASR) - Vláda by sa mala zamerať na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia zamestnancov s nízkymi príjmami. Uviedol to Klub 500 s tým, že víta snahu vládnej koalície komunikovať so zamestnávateľmi na tému zníženia odvodového zaťaženia na Slovensku.uviedol v stanovisku pre médiá Klub 500.Zároveň verí, že komunikácia so zamestnávateľmi bude pokračovať aj naďalej a jej výsledkom bude návrh opatrení, ktoré znížia celkové daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov.doplnil Klub 500.Združenie dodalo, že je pripravené v komunikácii s vládou o návrhoch opatrení diskutovať, s cieľom nastaviť stabilný a udržateľný systém daní a odvodov, bez neustálych zmien.