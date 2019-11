VLÁDA BY MALA ROKOVAŤ O TOM, AKO BUDE SP VYPLÁCAŤ MINIMÁLNE DÔCHODKY

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. novembra (TASR) - Vláda by sa mala na štvrtkovom (28. 11.) rokovaní zaoberať návrhom, ako má Sociálna poisťovňa (SP) zvládnuť priznanie vyšších minimálnych dôchodkov. Zo zákona by sa mohol vypustiť parameter kvalifikovaný rok, ktorý je dôležitý na určenie vyššieho minimálneho dôchodku. Návrh má byť prerokovaný v skrátenom režime. Avizoval to predseda SNS a parlamentu Andrej Danko. Rokoval o tom s koaličnými partnermi aj s ministrom práce Jánom Richterom (Smer-SD), ako aj so SP. Práve SP upozorňuje na to, že do februára budúceho roka nestíha všetkým prepočítať minimálne dôchodky.