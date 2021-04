Vláda by podľa ministra Naďa nemala mať problém získať dôveru parlamentu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.4.2021 (Webnoviny.sk) - Dôvera tejto vláde v parlamente by nemala byť problém. V relácii televízie TA3 V politike to povedal minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ). Podľa neho vláda získa podporu 76 poslancov „s veľkým prehľadom". Myslí si, že to bude opäť okolo ústavnej väčšiny. O programovom vyhlásení vlády povedal, že ho podľa neho netreba zásadne meniť.„Mohli by sme sa baviť, kto zahlasuje za programové vyhlásenie vlády a kto nie," povedal a pripomenul, že Jana Bittó Cigániková SaS ) nezahlasovala za programové vyhlásenie vlády Igora Matoviča (OĽaNO).Doplnil, že výraznejšie zmeny v programovom vyhlásení neočakávajú a neplánujú. Jednotlivé rezorty majú do 14. apríla zaslať návrhy na jeho úpravu. Naď za rezort obrany povedal, že vyškrtnú veci, ktoré už boli zrealizované.