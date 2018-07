Vláda by pred letnou prestávkou mohla rozhodnúť o nákupe stíhačiek

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júla (TASR) – Na letné prázdniny by sa mohli ministri odobrať potom, ako rozhodnú o viac ako miliardovej obnove slovenského stíhacieho letectva. Návrh na nákup nadzvukových stíhačiek, ktorý pripravil rezort obrany pod vedením Petra Gajdoša (SNS) je zaradený na program rokovania stredajšej Bezpečnostnej rady SR, ktorá sa uskutoční pred samotným zasadnutím vlády.V programe Bezpečnostnej rady SR sa v utorok podvečer objavil materiál, podľa ktorého Gajdoš odporúča vláde nákup 14 kusov amerických stíhačiek F-16 Block 70/72. Tie dostali prednosť pred švédskymi strojmi JAS-39 C/D Gripen, o ktorých prenájme rokovalo ministerstvo ešte pod vedením Martina Glváča (Smer-SD).Ponuka vlády USA sa ministrovi javí ako výhodnejšia po zohľadnení faktorov ako sú samotný nákup lietadiel, munície, nákladov na výcvik na pilotov a pozemný personál, logistického zabezpečenia, dobudovania infraštruktúry, dodacích lehôt a ďalších nákladov na prevádzkovanie a prípadnú modernizáciu, s perspektívou používania nového taktického stíhacieho lietadla za horizont roku 2040. Celkové finančné náklady po prepočte na zabezpečenie desaťročnej prevádzky oboch lietadiel sú pritom podľa ministerstva približne rovnaké.Bezpečnostná rada SR má na programe aj ďalší významný modernizačný projekt - obmenu rádiolokačnej techniky Vzdušných síl OS SR. V zmysle materiálu by mala vláda uložiť ministrovi obrany, aby spustil proces obstarávania 17 kusov 3D rádiolokátorov stredného, malého aj blízkeho dosahu za predpokladaných 155 miliónov eur. Slovensko by aj radary malo nakúpiť formou medzivládneho kontraktu. Konkrétneho vybraného výrobcu predloží Gajdoš vláde do konca júna 2019.Vláda by v stredu mala rozhodovať aj o zabezpečení financovania rekonštrukcie kaštieľa v bratislavských Rusovciach, ktorá by mala vrátane obnovy priľahlého areálu celkovo vyjsť na viac ako 75 miliónov eur. V réžii ju má mať Úrad vlády SR a nové reprezentačné priestory by mali byť k dispozícii od augusta 2023. Minister financií má zabezpečiť prostriedky zo štátneho rozpočtu, doplnené v prípade možnosti o prostriedky Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.Ministri majú prijať aj opatrenia na zlepšenie ochrany viacerých ohrozených vtáčích druhov. Schváliť by mali programy starostlivosti o sedem chránených vtáčích území (CHVÚ). Tie predstavujú súbor konkrétnych opatrení, ktoré majú za cieľ uchovať vzácne druhy v lokalitách Dolné Považie, Poiplie, Ondavská rovina, Košická kotlina, Parížske močiare, Ostrovné lúky a Dubnické štrkovisko. Za 30 rokov si vyžiadajú asi 5,5 milióna eur, takmer 80 percent majú pokryť eurofondy.Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) informuje vládu o tom, že šesť z ôsmich akciových spoločností spadajúcich pod jej rezort hospodárilo vlani so ziskom. V plusových číslach skončili Všeobecná zdravotná poisťovňa (35,8 milióna eur), Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (1,2 milióna eur), Východoslovenský onkologický ústav (881.000 eur), Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (366.000 eur), Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (352.000 eur) a Nemocnica Poprad (10.000 eur).Záporný výsledok hospodárenia vo výške necelého pol milióna eur mala, naopak, vlani Letecká vojenská nemocnica. Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia nemá ešte uzavretý hospodársky rok 2017. Ministerstvo opätovne uložilo akciovým spoločnostiam povinnosť predkladať plán investícií a predaja majetku na ďalšie obdobie.