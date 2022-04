Vláda chce na Slovensku viac vojakov NATO. Nie 2100, ako bolo pôvodne v pláne

Návrh musia schváliť poslanci

Zvýšenie počtu súvisí s viacerými vecami

12.4.2022 (Webnoviny.sk) - Na Slovensko by malo nakoniec prísť do tritisíc vojakov Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Vyplýva to z materiálu, ktorý v utorok schvália vláda.Kabinet tak navýšil počet aliančných vojakov, ktorí by mali dôjsť na Slovensko v rámci takzvanej predsunutej prítomnosti, z 2100 na 3000. Materiál musí ešte schváliť Národná rada SR Pôvodný počet 600 príslušníkov Ozbrojených síl Českej republiky sa zvýši na 700 vojakov. O 500 vojakov viac by malo prísť z Nemecka, celkovo by ich na Slovensku malo pôsobiť 1 200.Zvýši sa aj počet amerických vojakov na 600 a slovinských vojakov na 200. V rámci predsunutej prítomnosti NATO by na Slovensku tiež malo byť byť 200 vojakov z Holandska a 100 vojakov z Poľska.„Navýšením celkového počtu príslušníkov vybraných ozbrojených síl sa zvýši efektivita príspevkov daných krajín do mnohonárodnej bojovej skupiny, a tým aj obranyschopnosť a bezpečnosť Slovenskej republiky a jej obyvateľstva. Spôsobilosti zahraničných ozbrojených síl doplnia schopnosti a kapacity Ozbrojených síl SR a prispejú k zvýšeniu úrovne odstrašenia od prípadného ozbrojeného útoku,“ informovalo Ministerstvo obrany SR Minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) počas rokovania vlády uviedol, že zvýšenie mandátu na prítomnosť vojakov NATO súvisí s viacerými vecami. „V súvislosti s pôsobením kompletov protivzdušnej obrany Patriot nás o navýšenie mandátu o 500 požiadali Nemci, a rovnako tak aj Spojené štáty americké o 200 vojakov," vysvetlil s tým, že o navýšenie mandátu požiadalo aj Slovinsko a Česká republika.