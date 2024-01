Vláda chce upraviť Fond na podporu kultúry národnostných menšín, aby mohla poskytnúť financie aj vietnamskej menšine

Zvýšenie príspevku zo štátneho rozpočtu

Financie by získali až budúci rok

23.1.2024 (SITA.sk) - Koaliční poslanci strán Smer - sociálna demokracia Slovenskej národnej strany chcú prideliť finančné prostriedky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín aj odborným radám kultúry vietnamskej národnostnej menšiny. V júni uplynulého roku vláda uznesením uznala vietnamskú komunitu žijúcu na Slovensku za národnostnú menšinu.Vzhľadom na zmeny poslanci navrhujú zvýšiť príspevok zo štátneho rozpočtu do fondu, a to na sumu takmer deväť miliónov eur. V súvislosti s navrhovanými zmenami poslanci plánujú novelizovať zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín.Zároveň navrhujú zvýšiť aj percento z určených príjmov fondu, ktoré fond môže použiť na vlastnú prevádzku, zo šesť percent na sedem percent. Takáto zmena súvisí so zvýšením zdravotných odvodov pre zamestnávateľov od 1. januára tohto roku. Fond bude povinný použiť najmenej 93 percent z určených príjmov na podpornú činnosť.Upraviť by sa mala aj jedna z podmienok poskytnutia financií žiadateľovi o poskytnutie finančných prostriedkov. Poslanci ďalej navrhujú, aby ministerka kultúry vymenúvala a odvolávala dvoch členov správnej rady, ktorá bude mať po prípadnom schválení zmien 17 členov.„Keďže za koordinačnú radu alebo odbornú radu vietnamskej národnostnej menšiny pribudne v správnej rade fondu jeden člen správnej rady, správna rada by mala párny počet členov," vysvetľujú predkladatelia navrhované zmeny.Dodávajú, že finančné prostriedky fondu určené na podporu činnosti sa v roku 2024 ešte nebudú rozdeľovať pre odborné rady kultúry vietnamskej menšiny. Rozdeľovať by sa mali až budúci rok. Poslanci to zdôvodňujú tým, že je potrebné zriadiť odborné rady kultúry vietnamskej národnostnej menšiny, zvoliť člena správnej rady, ktorý menšinu bude zastupovať, či vyhlásiť výzvy.