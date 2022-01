Vláda chce zlepšiť zdravotný stav Veľkej koralovej bariéry, na jej záchranu investuje miliardu austrálskych dolárov

Financovanie výskumu či úradu

Opätovné riešenie témy

29.1.2022 - Austrálska vláda sa v piatok zaviazala investovať počas deviatich rokov ďalšiu miliardu austrálskych dolárov do zlepšenia zdravotného stavu Veľkej koralovej bariéry.Podľa kritikov je však investícia len pokusom vládnucej konzervatívnej koalície zvýšiť svoj zelený kredit pred blížiacimi sa voľbami, pričom však zároveň nerobí nič pre odvrátenie najväčšej hrozby koralov, teda stúpajúcich teplôt oceánov.Z miliardového balíka by malo 580 miliónov ísť do spolupráce s ľuďmi zodpovednými za obhospodarovanie krajiny pozdĺž austrálskeho severovýchodného pobrežia s cieľom napraviť eróziu, zlepšiť stav pôdy a zredukovať odtekanie živín a pesticídov.Ďalších 253 miliónov by malo putovať na podporu úradu pre správu morských parkov Veľkej koralovej bariéry, ktorý sa stará o tamojší ekosystém, v snahe zredukovať hrozby, ktoré preň predstavuje hviezdica tŕňová koruna a tiež predchádzať ilegálnemu rybolovu. Na výskum s cieľom zvýšiť odolnosť bariéry a posilniť adaptačné stratégie vyčlenili 93 miliónov.Vlani v júli sa Austrálii podarilo získať dostatočnú medzinárodnú podporu a zvrátiť zámer Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) označiť bariéru v zozname Svetového dedičstva ako ohrozenú v dôsledku škôd spôsobených klimatickou zmenou.Túto tému by pritom mali opäť riešiť na júnovom stretnutí. UNESCO preto požiadalo Austráliu, aby do budúceho utorka poskytla viac informácií o tom, čo robí na ochranu koralov. Vláda podľa agentúry AP v piatok ubezpečila, že tento termín stihne.Veľkú koralovú bariéru vážne poškodilo blednutie koralov spôsobené nezvyčajne vysokými teplotami oceánov v rokoch 2016, 2017 and 2020. Blednutie poškodilo dve tretiny koralov.