Vláda chce zobrať mestám a obciam právo regulovať hazard, tvrdia progresívci, Ficove úmysly kritizujú aj Demokrati

5.5.2024 (SITA.sk) - Vláda chce zobrať mestám a obciam právo regulovať harazd a herne na svojom území.Tvrdí to hnutie Progresívne Slovensko (PS) , podľa ktorého ide o nemysliteľný zásah do kompetencií samospráv. Viaceré z nich už zakázali herne a kasína, napríklad Nitra či Banská Bystrica.„Vláda podľa medializovaných informácií pripravuje mimoriadne škodlivý zákon, ktorého hlavným cieľom je zarábať viac na nešťastí ľudí. Je to napľutie do tváre státisícom ľudí, ktorí podpisovali úspešné petície za zákaz hazardu vo svojich mestách,” uviedol predseda PS Michal Šimečka Poslanec Národnej rady Marek Lackovič (PS) je presvedčený, že to, čo predvádza vláda, je postupné „rozmontovávanie“ samospráv. Tie oberá o kompetencie aj o peniaze.„V PS rozhodnutia miest a obcí na rozdiel od vládnej koalície plne rešpektujeme a nevidíme potrebu ich spochybňovať či obchádzať. Naopak, budeme bojovať za ich možnosť o sebe rozhodovať,” podčiarkol Lackovič.Mimoparlamentná strana Demokrati predpokladá, že týmto opatrením si privyrobia vybrané skupiny a štát bude mať akurát tak náklady na sanáciu negatívnych dôsledkov.Žiada, aby vláda ponechala možnosť ľuďom rozhodnúť, či a v akom rozsahu chcú vo svojom okolí akýkoľvek druh hazardných hier. Robert Fico chce ovládnuť absolútne všetko. Po novom sa chce stať zemepánom aj nad hazardnými hrami, no nie s úmyslom ochrániť ľudí, práve naopak. Už rokuje s Asociáciou hazardných hier a zábavy tak, aby skupina vyvolených rozhodovala o tom, kto získa licenciu. Žiadame Roberta Fica, aby neotváral dvere hazardu, pretože žiadne peniaze nestoja za ľudské nešťastie,” povedal podpredseda Demokratov Juraj Šeliga Pripomenul, že vláda Eduarda Hegera zaviedla v minulom období účinné opatrenia na to, aby bol takýto typ zábavy regulovaný a neohrozoval rodiny, mládež či jednotlivcov.Podľa expertky na sociálnu politiku Jany Žitňanskej je Ficov zámer absolútne čitateľný.„Tomuto človeku je absolútne jedno, že tu máme rozpadnuté skrachované rodiny, ľudí, ktorí sú závislí od automatov. Jeho už roky trápi jedine to, že našou novelou sme obmedzili zisky kasín a herní. Preto ak dnes chce robiť akékoľvek zásahy do tejto oblasti, odporúčam ešte väčšiu reguláciu a tentoraz v oblasti online hazardných hier,“ povedala.Expremiér Eduard Heger dodal, že z ekonomického hľadiska je zámer znovu zaviesť masívne otváranie kasín a herní nevýhodné.„Hazardné hry nie sú výhodné pre štát, naopak. Štát musí vynaložiť omnoho viac financií na hmotné dávky v núdzi a liečebné pobyty pre závislých,“ povedal a dodal, že do štátneho rozpočtu nepatria peniaze z ľudského nešťastia.