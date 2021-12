Vláda chce zvýšiť intenzitu pomoci podnikateľom, tvrdí Doležal, hotely a reštaurácie majú poskytnúť dáta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.12.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda bude pracovať na navýšení intenzity pomoci podnikateľom. Po rokovaní vlády to uviedol minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (Sme rodina).„Budeme zároveň pracovať na navýšení intenzity pomoci tak, aby bola nad 10 percent kompenzácie fixných nákladov,“ doplnil.Zástupcovia hotelov a reštaurácií majú v najbližšom období ministrovi poskytnúť dáta, na základe ktorých chce zvýšiť intenzitu pomoci tak, aby to bolo obhájiteľné pred Európskou komisiou, resp. protimonopolným úradom.„Takéto zmeny schémy štátnej pomoci trvajú šesť až osem týždňov, my aj tak výzvy štátnej pomoci otvárame spätne, takže si vieme predstaviť, že takáto výzva bude otvorená začiatkom marca a bude pokrývať december, január, február ale už so zvýšenými intenzitami,“ skonštatoval Doležal s tým, že je potrebné počítať s dodatočným časom, kedy peniaze podnikatelia reálne dostanú.„Nejde o vyslovene rýchlu formu pomoci, preto som poukázal aj na formu možného odloženia splatnosti odvodov za december a potenciálne aj január. Je to obrovský ústretový krok zo strany ministerstva zdravotníctva. Skorší termín otvorenia nebol možný,“ uzavrel minister.