Vláda dala zelenú zvýšeniu príspevku na pohreb, k Dankovej novele mala však pripomienky

21.8.2024 (SITA.sk) - Vláda s pripomienkami posunula Dankovu novelu o zvýšení príspevku na pohreb do národnej rady. Poslanci z klubu Slovenská národná rada (SNS) Adam Lučanský predkladajú na rokovanie Národnej rady SR novelu zákona o príspevku na pohreb.Cieľom návrhu je zohľadniť súčasné ekonomické podmienky a zabezpečiť dostatočnú finančnú podporu pre pozostalých. Súčasná suma príspevku na pohreb, stanovená na 79,67 eura, je podľa predkladateľov nedostatočná vzhľadom na nárast životných nákladov a cien pohrebných služieb od poslednej úpravy príspevku v roku 2007. V prípade, že novela bude parlamentom schválená, začne platiť od začiatku roka 2025.„Navrhovaná úprava zákona zvyšuje príspevok na pohreb zo sumy 79,67 eur na 200 eur, čím reflektuje infláciu a zmeny cien pohrebných služieb za posledných 17 rokov. Zvýšenie príspevku je nevyhnutné na zmiernenie finančného zaťaženia rodín v období straty blízkej osoby,“ uvádza sa v návrhu zákona.Navrhovatelia veria, že zvýšenie príspevku zlepší sociálnu stabilitu tým, že poskytne lepšiu finančnú podporu rodinám v náročnom období smútku. Zmena bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.Na základe údajov o počte úmrtí v Slovenskej republike za rok 2023 predkladatelia predpokladajú, že ročne zomrie približne 55 tisíc osôb. To by po zvýšení príspevku na pohreb na ich stanovenú sumu zo 79,67 eur na 200 eur predstavovalo dodatočný ročný výdavok pre štát viac ako 6,6 milióna eur.