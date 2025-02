Vláda decimuje hasičský zbor, tvrdí SaS. Rezort vnútra to označil za výmysly a bludy – VIDEO

Hasiči sa obracajú na SaS

Chýbajúca technika, vybavenie i hasiči

Ministerstvo vnútra tvrdenia odmieta

Informácie o počte chýbajúcich hasičov

14.2.2025 (SITA.sk) - Vláda decimuje Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) . Tvrdí to opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) , ktorá zároveň vyzvala ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka , aby sa téme urgentne venoval. Slovensku chýba podľa liberálov do 1 600 hasičov a v prípade vážnej udalosti môžeme na tento nedostatok kruto doplatiť.Tímlíder SaS pre bezpečnosť a poslanec Národnej rady Juraj Krúpa poukazuje na to, že ministrovi vnútra sa vymyká situácia z rúk už prakticky v každej oblasti, ktorú má v gescii. Na stranu SaS sa obracajú samotní zásahoví hasiči s obavami o vlastnú bezpečnosť.Ich počet na staniciach je taký nízky, že v noci neostávajú v plnom počte na stanici, ale sú v tzv. pohotovosti doma. Tým sa spomaľuje ich reakcia na zásahy, čo ohrozuje zdravie a životy občanov, upozorňujú liberáli.Bývalý príslušník HaZZ a člen SaS Ľuboslav Farkaš zo svojich skúseností konštatuje, že problém s nedostatkom hasičov na Slovensku dlhodobo nerieši a dnes dosiahol kritickú hranicu.„Chýba technika, vybavenie a samotní hasiči. Na papieri síce vyzerá stav zboru dobre, no realita je úplne iná. Na staniciach slúži minimum hasičov, čo dramaticky znižuje schopnosť efektívne zasahovať," vysvetlil Farkaš. Dodal, že hasičské stanice v okresoch fungujú na hranici možností, napríklad v Humennom už neexistuje nočná pohotovosť na stanici – hasiči sú v noci doma.Slovensko potrebuje podľa neho prijať do 1 600 nových hasičov, aby sa situácia stabilizovala. To si vyžaduje systematické riešenia – nábory, motiváciu a zlepšenie pracovných podmienok. Pre nedostatok personálu sú hasiči nútení prekračovať povolený nadčasový fond a čelia neprimeranej fyzickej aj psychickej záťaži.„Hasiči majú nárok na príplatok 15 eur za službu, no táto suma sa im upiera, zatiaľ čo vláda vynakladá desiatky miliónov eur na pochybne obstarané hasičské vozidlá. Preto vyzývame ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, aby tento problém okamžite riešil,” hovorí Krúpa. Ministerstvo vnútra tvrdenia strany SaS odmieta ako ničím nepodložené výmysly a bludy. Ako rezort uviedol, vedenie Prezídia HaZZ na základe štatistiky výjazdov k jednotlivým udalostiam a žiadostí krajských riaditeľstiev od 1. januára 2025 dočasne umožnilo zníženie minimálneho početného stavu po 22:00 a hasičských staniciach typu III., IV. a V., ktoré sú spravidla umiestnené v sídlach okresného a krajského mesta.„Touto zmenou nie je v žiadnom prípade znížená akcieschopnosť hasičov a rovnako nemá žiadny vplyv na zabezpečenie nepretržitej pripravenosti HaZZ spočívajúcej v ochrane života a zdravia občanov a ich majetku. Jedným z kritérií zníženia početných stavov bol počet výjazdov k jednotlivým nežiaducim udalostiam v závislosti na dennej hodine," uviedol tlačový odbor rezortu vnútra. Po 22:00 klesá počet výjazdov na zhruba 50 percent až po 19 percent v ranných hodinách z najvyššieho počtu výjazdov počas dňa.Podľa rezortu vnútra nie sú pravdou ani počty chýbajúcich hasičov. „Fakty hovoria jasne - obsadenosť Hasičského a záchranného zboru v rámci celého územia Slovenska predstavuje takmer 94 percent. K 1. februáru 2025 bolo z plánovaných 4 353 miest obsadených 4 060 miest, čo je rozdiel 293," argumentuje ministerstvo. Najväčší počet neobsadených funkčných miest je v Bratislavskom kraji, a to 73 tabuľkových miest hasičov. V rámci celého Slovenska chýba podľa rezortu vnútra len 220 hasičov.„V roku 2024 bolo evidovaných 673 žiadostí o prijatie do služobného pomeru a od začiatku roku 2025 je evidovaných 43 žiadostí. Dočasné zníženie početných stavov na hasičských staniciach bude prehodnotené k 30. júnu 2025," dodal rezort. S cieľom zlepšenia pracovných podmienok hasičov vyhlásilo ministerstvo tri výzvy v objeme vyše 106 miliónov eur.