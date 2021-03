Vláda i parlament sú podľa Fica v totálnom rozklade, podľa Pellegriniho treba vyhlásiť predčasné voľby

Úplný rozvrat

Štát nedokáže pomôcť ľuďom

23.3.2021 - Nielen vládna koalícia, ale aj inštitúcie ako vláda a Národná rada SR (NR SR) sú v totálnom rozklade. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico. Pripomenul, že Slovensko momentálne nemá ministra zdravotníctva, práce ani hospodárstva.Reagoval tak na to, že predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v utorok prerušil schôdzu NR SR do utorka 30. marca. Fico podľa svojich slov dostal prvé neoficiálne informácie o prerušení schôdze v pondelok 22. marca večer o 22:00.Podľa predsedu strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho vládna koalícia utorkovým rozhodnutím o týždennej prestávke v rokovaní parlamentu potvrdila, že priviedla štát do úplného rozvratu. Po znefunkčnení vlády je podľa expremiéra nefunkčný aj parlament, hoci práve v utorok sa mal venovať konkrétnej pomoci ľuďom. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.„Ľudia sa však žiadnej pomoci nedočkali. Štát nie je schopný pomôcť vlastným občanom len preto, že vládne strany ani po mesiaci vládnej krízy nie sú schopné dohody,“ zdôraznil.„Boris Kollár otvorene priznal, že chyba je na strane vládnej koalície, ktorá to musí ‚upratať, alebo sa slušne rozísť.‘ Po mesiaci ‚upratovania‘ bez akéhokoľvek výsledku je čas okamžite pristúpiť k druhej možnosti, rozpustiť vládnu koalíciu a vyhlásiť predčasné voľby,“ uzavrel Pellegrini.Počet podpisov pod petíciou za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách je podľa Fica momentálne na úrovni 350-tisíc.