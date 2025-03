Vláda je po kríze posilnená a pripravená pracovať pre ľudí, Hlas chce riešiť aj ceny energií – VIDEO

Súčasná vláda chce byť iná než tie predchádzajúce

Sú pripravení čeliť ďalším problémom

27.3.2025 (SITA.sk) - Zvolením Richarda Rašiho Hlas-SD ) za predsedu Národnej rady (NR) SR dostáva koalícia šancu na veľký reštart. Vyhlásil to minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok „Prešli sme si vnútornou krízou. To treba našim voličom, ale aj celej spoločnosti otvorene povedať. Kríza je dnes za nami,“ zdôraznil minister a pripomenul, že v predchádzajúcom volebnom období neexistovala už ani pôvodná vláda Igora Matoviča hnutie Slovensko ), a vláda Eduarda Hegera Demokrati ) smerovala k skorému koncu, ktorý napokon aj nastal.Šutaj Eštok doplnil, že súčasná vláda chce byť iná než tie predchádzajúce. „Nebudeme zaťažovať ľudí ani spoločnosť našimi vnútornými spormi a problémami. Máme dva a pol roka, aby sme ich o tom presvedčili a dňom aj nocou makali pre ľudí,“ doplnil minister.Šutaj Eštok zároveň vyhlásil, že strana Hlas-SD vychádza z tejto krízy posilnená. „Je pravdou, že časť problémov, ktoré nakoniec bolo treba riešiť, sa zrodila aj u nás, aj v našom poslaneckom klube Hlasu, ktorý nakoniec prišiel o troch poslancov, za celé tie dlhé vyjednávania naťahovania sa sme zaplatili aj politickú daň v podobe straty jedného ministerstva, aj v podobe straty časti voličskej základne. Verím, že tá je iba dočasná,“ skonštatoval predseda Hlasu s tým, že sú plne pripravení venovať sa výlučne práci pre ľudí.„Nás táto kríza posilnila a sme pripravení čeliť ďalším problémom,“ doplnil Šutaj Eštok a informoval, že v krátkom čase prinesú opatrenia aj na pomoc rodinám. „Aktívne riešime pomoc s cenami energií, chceme pracovať aj pre regióny. S novým predsedom parlamentu má vládna koalícia výraznú šancu na to, aby sme sa naplno sústredila na prácu pre ľudí,“ doplnil líder Hlasu.Nový predseda parlamentu Raši rovnako verí, že sa obdobie vnútrokoaličných konfliktov skončilo. „Je mi jasné, že nie všetci poslanci, ktorí sedia v parlamente majú záujem iba pracovať pre ľudí a predkladať zákony, ktoré zjednodušujú život. Vždy tu budú aj poslanci, pre ktorých bude konflikt hlavným programom,“ uviedol Raši s tým, že jednou z jeho priorít bude, aby sa do budovy NR SR vrátila vecnosť, slušnosť a namiesto osočovania chce vrátiť diskusiu s argumentami.Súčasne ubezpečil, že koaliční aj opoziční poslanci, ktorí prídu s dobrými návrhmi pre ľudí, budú mať jeho podporu. Súčasne pripomenul, že sa v parlamente nakopili mnohé zákony. Ďalšou z jeho priorít tak bude, aby sa nakopená práca urobila čo najrýchlejšie a kvalitne. Raši súčasne dal prísľub, že bude presadzovať hodnoty, ktoré sú písané v Ústave SR „Budem predsedom NR SR, ktorý nebude úradovať iba zo svojej pracovne, ale bude počúvať aj hlas regiónov a komunálnych lídrov či bežných ľudí. Hlas totiž robí a musí robiť práve pre nich,“ doplnil Raši.