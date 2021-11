Vláda komunikuje o opatreniach zmätočne a neraz drží ľudí v chaose, ale jej komunikácia je iná ako za Matoviča

30.11.2021 - Komunikácia vlády o protipandemických opatreniach je zmätočná a chaotická. Príkladom sú kroky vlády, ku ktorým pristúpila minulý týždeň na poslednú chvíľu. Pre agentúru SITA to povedal sociológ Milan Zeman zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).





Krátky čas na opatrenia

Rozdiely v druhej a tretej vlne

Lepší minister bol Krajčí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Príkladom protirečivej komunikácie bola napríklad možnosť prípadného uzatvorenia škôl. Kým hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) bolo za ich uzatvorenie, strana Sloboda a Solidarita (SaS) presadzovala otvorené školy s tým, že situáciu v školách budú posudzovať regionálni hygienici.„Informácie o protipandemických opatreniach by sa mali medializovať po väčšom uvážení. Menej sa hádať pred médiami. Potom sú ľudia v neistote, pretože nevedia, čo bude. Ak sa medializujú protichodné stanoviská, narastá v spoločnosti nervozita. Tiež autorita vlády, následne autorita opatrení môže utrpieť a ľudia ich môžu začať viac ignorovať,“ povedal sociológ.Podľa neho tam, kde má vláda autoritu, je predpoklad, že aj dodržiavanie pravidiel býva väčšie. „Dôležitá je tiež väčšia predvídateľnosť. Občan by nemal byť dlhodobo držaný v chaose. Politici sú medzi sebou rozhádaní a potom je napätie v spoločnosti prirodzene väčšie,“ doplnil Zeman.Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) v pondelok 29. novembra o protipandemických opatreniach na poslednú chvíľu povedala, že ani ministri nemajú na ne dostatok času.„To znamená, že ten materiál, s ktorým sme sa oboznámili ako predstavitelia vlády, sme naozaj mali veľmi krátky čas,“ uviedla s tým, že následne treba opatrenia čo najskôr zverejniť a urobiť formálne kroky, aby ich právna úprava bola aj vymáhateľná a účinná.„Úplne rozumiem na druhej strane, že verejnosť je pobúrená, nahnevaná, pretože prídu vážne obmedzenia slobody pohybu a nie je na to veľa priestoru ani o tom veľa komunikovať, pretože tie opatrenia treba čo najskôr zaviesť,“ povedala.Sociológ Zeman v komunikácii počas druhej a tretej vlny pandémie vidí isté rozdiely. Rozdiel je v komunikácii predsedu OĽaNO a ministra financií Igora Matoviča a na druhej strane premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).„Premiér Heger vystupuje pokojnejšie. Vzbudzuje to dojem rozvážnosti. Chce s koaličnými partnermi a odborníkmi prekonzultovať veci skôr, ako niečo povie. Matovič je spontánnejší. Tam je rozdiel,“ poznamenal. Ak sa niečo podľa sociológa nepodarí, tak minister Matovič z toho viní SaS.„V niečom sa druhá vlna pandémie v komunikácii teraz opakuje, počas druhej vlny však bola viac personifikovaná na vzťah Matovič – Sulík,“ doplnil sociológ.Kritike od Matoviča čelí aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO), za lepšieho považuje predchádzajúceho ministra Mareka Krajčího (OĽaNO). Cez víkend v TA3 Matovič hovoril, že meniť ministra zdravotníctva teraz počas vrcholu tretej vlny nie je správne, lebo by sa tým znefunkčnilo ministerstvo zdravotníctva.Sociológ Zeman sa nazdáva, že Matovič možno nechá Lengvarského „znemožniť sa“, ak budú veľmi zlé čísla úmrtnosti a preťažené nemocnice pacientmi. Zároveň poukázal na prieskum zo začiatku novembra tohto roka, podľa ktorého bol Lengvarský najdôveryhodnejším ministrom. Výmena ministra zdravotníctva je v rukách premiéra Hegera a OĽaNO, ktoré ho nominovalo.„Keby premiér nesúhlasil, ťažko by Matovič uspel s výmenou ministra. Otázka je, aká je pozícia Hegera a či je bábkou v rukách Matoviča. Neviem, či je to tak. Chvíľami sa mi to nezdá a niekedy hovorí v intenciách Matoviča,“ uzavrel sociológ.