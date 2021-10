Vláda má zamestnancom gastro prevádzok preplácať plnú mzdu, prevádzkovatelia Krajniakove návrhy odmietajú

Ďalší posun splatnosti odvodov

Rozdiel doplatia v budúcnosti

21.10.2021 (Webnoviny.sk) - Tretia vlna pandémie koronavírusu naberá na sile a kompenzácie pre gastro sektor sa podľa Aliancie slovenskej gastronómie (ASG) ani so sprísňujúcimi sa opatreniami nijako nezlepšujú, práve naopak.„Aktuálna pomoc z dielne rezortu práce za mesiac september je pre gastro sektor nečerpateľná, a za október stále nepoznáme jej znenie. Ak však nebude naviazaná na pokles tržieb, ako to bolo v prípade pomoci 3B, a preplácaná v 100 % výške, pre gastro sektor stráca akýkoľvek zmysel,“ povedal vo štvrtok prezident ASG Viliam Pavlovský Aliancia preto už po niekoľkýkrát vyzýva vládu a ministra práce Milana Krajniaka, aby prevzali kompletnú zodpovednosť za rozhodnutie o zatváraní gastro prevádzok na Slovensku.„Žiadame, aby vláda začala zamestnancom, ktorých sa to dotkne, vyplácať 100 % mzdy vrátane plných odvodov. Nie je predsa možné, aby si prevádzky na tieto náklady zarobili v čase, keď sú z rozhodnutia vlády úplne zatvorené,“ vysvetlil Pavlovský.Minister Milan Krajniak na stredajšej tlačovej konferencii predstavil aj návrh na riešenie otázky odvodov.Okrem posunu splatnosti už odložených odvodov z predchádzajúcich pandemických vĺn chce posunúť aj splatnosť odvodov do Sociálnej poisťovne za október 2021 na 30. jún 2024.Počas tlačovej konferencie totiž minister jednoznačne priznal, že pomoc určená na kompenzáciu miezd zamestnancov zatvorených prevádzok nepokrýva reálne náklady, preto chce, aby rozdiel príspevku na zamestnancov a reálnej ceny práce prevádzky doplatili niekedy v budúcnosti.„Takéto riešenie je len ďalším a zbytočným odďaľovaním problému, ktorý sa nabalí a zasype nás ako snehová guľa. Nevieme predsa, ako dlho tu ešte pandémia bude, preto je nevyhnutné okamžite prijať opatrenie, podľa ktorého bude vláda svoje rozhodnutia riadne kompenzovať a preplácať. Každá prevádzka, ktorej z dôvodu rozhodnutia vlády klesnú tržby o 80 % a viac, musí na zamestnancov dostávať 100 % mzdových nákladov vrátane preplácania odvodov aj za zamestnávateľa. Nie je predsa možné, aby si prevádzky, ktoré boli z posledných 18 mesiacov až 14 mesiacoch zatvorené, brali ďalšie úvery, z ktorých budú peniaze posielať do štátnej pokladne vo forme odvodov. Dlh v Sociálnej poisťovni by sa zatvoreným prevádzkam jednoznačne nemal navyšovať,“ povedal Pavlovský na návrh ministra.Agentúra SITA požiadala o reakciu aj MPSVaR.