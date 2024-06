Vláda má záujem postaviť novú väznicu neďaleko Rimavskej Soboty, podľa Suska to môže byť realitou

Ústav by mohol slúžiť aj na iné účely

Slovo robí chlapa

Premiestnenie z iných ústavov

22.6.2024 (SITA.sk) - Vláda má záujem postaviť novú väznicu neďaleko Rimavskej Soboty. Podľa ministerstva spravodlivosti tak nová väznica môže byť realitou.Ako rezort spravodlivosti pripomenul, vláda v stredu 19. júna na výjazdovom rokovaní v Rimavskej Sobote prijala uznesenie na aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti projektu výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota - Sabová. Projekt mal pôvodne stáť podľa odhadov zhruba 55 miliónov eur. Smer-SD ) nevylúčil, že nový ústav by mohol slúžiť aj na iné účely, napríklad v súvislosti s migračnou krízou. Minister podotkol, že sa vláda v programovom vyhlásení zaviazala, že sa bude usilovať o humanizáciu prostredia v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody.„Európsky výbor pre zabránenie mučenia a neľudského zaobchádzania Slovensku dlhodobo vyčíta vysoký počet väznených osôb a malý životný priestor pre tieto osoby. Výstavba nového ústavu by mohla tento problém vyriešiť,“ uviedol Susko.Výstavbu väznice s plánovanou kapacitou 834 miest podporuje aj primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko . Ten očakáva, že projekt prinesie prácu pre 300 až 400 ľudí z regiónu.„Slovo robí chlapa a ja verím, že minister Susko svoje slovo dodrží. Väznicu nám pred šiestimi rokmi sľubovala už ministerka Lucia Žitňanská , a nič z toho sa nenaplnilo,“ zdôraznil primátor.V prípade, že by sa výstavba uskutočnila, tak by sa sem podľa štátneho tajomníka Michala Sedliaka mohli dočasne premiestniť odsúdení a obvinení z iných ústavov, ktoré potrebujú rekonštrukciu, ako napríklad zariadenie v Ilave.Súčasne môže podľa neho prítomnosť niekoľkých stoviek príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorí majú povinnosť zasiahnuť aj v čase osobného voľna, zvýšiť bezpečnosť v meste a okolí. Predseda Okresného súdu v Rimavskej Soboty Peter Zachar doplnil, že v regióne tvorí aktuálne najväčší podiel trestnej činnosti majetková a drogová kriminalita.