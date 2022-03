Vláda na čele s OĽaNO panuje už dva roky, premiér Heger sa pochválil úspechmi

Pozitívne zmeny a reformy

Prijímanie zodpovedných rozhodnutí

21.3.2022 (Webnoviny.sk) - Doterajšie dva roky vládnutia boli najnáročnejšie v novodobej histórii Slovenska. Ďalšie volebné obdobie bude kľúčové v tom, či sa vrátime späť k vláde korupcie a úpadku, alebo pôjdeme naďalej dopredu. Na sociálnej sieti to uviedol premiér Eduard Heger OĽaNO ).Práve v pondelok uplynuli dva roky, odkedy prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vládu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) zloženú zo strán Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina Za ľudí . Vlani na jar Matoviča nahradil na čele vlády Heger.Premiér vyhlásil, že počas pandémie koronavírusu sa vláda snažila priniesť prvé pozitívne zmeny, či už v podobe legislatívnych opatrení alebo reforiem. Európskej komisii medzi prvými krajinami odovzdala Plán obnovy a odolnosti SR „Podarilo sa nám po vyše 12-ročnom reformnom bezvetrí presadiť kľúčové reformy v oblasti zdravotníctva, reformu optimalizácie siete nemocníc a reformou národných parkov sme povýšili ochranu našej cennej prírody. Ako antikorupčná vláda sme rozviazali orgánom činným v trestnom konaní ruky, postavili sa za poctivých vyšetrovateľov, prokurátorov a sudcov, ktorí priniesli prvé výsledky v očiste Slovenska od skorumpovanej chobotnice," vyhlásil premiér Heger.Doplnil, že teraz sa čelí vojne na Ukrajine . Podľa neho možno vláda nesplnila očakávania všetkých občanov, ale rozhodne stojí na strane dobra a prijíma zodpovedné rozhodnutia.„Popritom všetkom zvádzame však jeden z najnáročnejších zápasov, a to zápas o charakter Slovenska. V sieti konšpirácií a zloby, ktoré chrlia naši opoziční lídri, len aby sa vrátili ku korytu a zmarili všetko dobré, čo sme na Slovensku zaviedli," povedal premiér s tým, že ľudia na Slovensku chcú žiť v modernej, zdravej, vzdelanej demokratickej a prosperujúcej krajine.„Pre vás tento boj nikdy nevzdáme a budeme naďalej pokračovať v ceste, ktorou sme sa rozhodli ísť. Tá cesta má síce veľa nástrah a skratiek vedúcich do slepých uličiek, ale my sa nenecháme odstrašiť, ani vybočiť," dodal predseda vlády.