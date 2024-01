Vláda na hulváta podporuje kriminalitu a krádeže, legislatívne zmeny podľa opozície ohrozujú bezpečnosť slušných ľudí

Motivácia pre kriminálnikov

8.1.2024 (SITA.sk) - Vláda Roberta Fica Smer-SD ) navrhovanými legislatívnymi zmenami podporuje všetkých gaunerov a Slovensko sa po ich schválení stane rajom pre mafiánov a kriminálnikov. Tvrdia to opozičné strany Progresívne Slovensko (PS) „Pokiaľ vám niekto vykradne byt a ukradne vám veci za 35-tisíc, tak dostane len podmienku, to je neakceptovateľné. Ohrozí to bezpečnosť nás všetkých, našich detí, našich starých rodičov a dáva to voľné ruky kriminálnikom,“ upozornila Martina Holečková z KDH.Výšku škôd, za ktoré sú trestné postihy, totiž koalícia navrhuje výrazne zvýšiť. Väčšia škoda sa má zvýšiť z 2 660 eur až na 35-tisíc eur, značná škoda z 26 660 eur na 350 000 eur a veľká škoda zo 133 000 eur na 700 000 eur.Podľa opozície to znamená zvýšenú motiváciu pre kriminálnikov, keďže im budú hroziť nižšie tresty. Vyzýva preto občanov, aby sa zúčastnili na protestoch na námestiach, ktoré budú vo štvrtok o 18:00 v trinástich mestách na Slovensku, a dali najavo, že nechcú tieto zmeny.Podpredseda SaS Branislav Gröhling zdôraznil, že nechcú žiť v krajine, kde zločinci budú behať po slobode a slušní ľudia sa budú báť.„Vláda absolútne na hulváta podporuje kriminalitu a krádeže. Ak v súčasnosti niekto ukradne auto v hodnote 35-tisíc eur, hrozí mu trest odňatia slobody na tri až desať rokov. Po novom, keď prejde návrh, tak to bude nula alebo dva roky. Vybaví sa to jednoduchou podmienkou a zlodeji nepôjdu do basy,“ zdôraznil.Zároveň vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku , aby pri vládnom presadzovaní zmien v Trestnom zákone nezostával ticho a ozval sa.Opozícia zdôrazňuje, že vláde nejde o budúcnosť Slovenska a riešenie problémov ľudí, ale zaoberá sa prioritne beztrestnosťou seba, „našich ľudí“ a maximálnou koncentráciou svojej moci. Koalícia sa podľa šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku najviac bojí masívneho verejného tlaku.„Čím viac ľudí vyjde do ulíc, tým si Peter Pellegrini Hlas-SD ) začne jasnejšie uvedomovať, že protesty mu nepomáhajú v ambícii stať sa prezidentom. Tento človek naozaj nie je vhodný stať sa prezidentom. Spolu s Smerom a SNS nemôžu ovládnuť všetky ústavné funkcie v krajine,“ prízvukoval.Postup opozície v parlamente bude podľa Šimečku podobný tomu, ktorý mala v decembri. Pôjde o obštrukciu, no nebude nezmyselná, ale inteligentná, vecná a konštruktívna, tvrdí.„Budú to všetko vecné príspevky k téme. Áno, bude to dlhé, ale to preto, že táto téma je natoľko závažná, že si to zaslúži,“ povedal na margo vysokého počtu prihlásených opozičných poslancov v rozprave k návrhu vládnej novely Trestného zákona.