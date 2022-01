Vláda na návrh Matoviča schválila zmeny v Eximbanke a odvolala jej riaditeľku, Kohútovú nahradí Kalivodová

Pracovala na ministerstve financií

Podpora slovenského exportu

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda v stredu na návrh ministra financií Igora Matoviča schválila ďalšie zmeny v Eximbanke. Z funkcie generálnej riaditeľky banky odvolali Moniku Kohútovú. Zároveň kabinet odvolal z funkcie námestníka generálnej riaditeľky Mareka Meliška, Janu Valkučákovú a Michala Kozáčika.Miesto nich na pozíciu generálnej riaditeľky vymenovali Zuzanu Kalivodovú a za námestníka generálnej riaditeľky vymenovali Pavla Tavača a Michaelu McGuire.Zuzana Kalivodová od apríla 2018 do júna 2021 pracovala v Poštovej banke ako riaditeľka odboru compliance a bezpečnosti. Predtým na podobnom oddelení pracovala vo VÚB banke. Od júna 2006 do júna 2013 pôsobila v Európskej komisii na generálnom riaditeľstve pre vnútorný trh a zameriavala sa aj na platobné služby. Od septembra 2003 do júna 2006 bola na Ministerstve financií SR.Pavol Tavač od decembra 2012 do júla 2021 pôsobil v skupine Intesa Sanpaolo v rámci maďarského a slovinského trhu. Predtým pracoval v talianskej skupine UniCredit a rakúskej skupine Raiffeisen Bank International. Michaela McGuire má 16-ročnú skúsenosť v projektovom riadení v oblasti bankovníctva a poisťovníctva.Exportno-importnú banku zriadili zákonom z roku 1997. Poslaním Eximbanky je podpora slovenského exportu prostredníctvom bankových a poisťovacích aktivít.Jej úlohou je zlepšiť hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských výrobcov na zahraničných trhoch.