Vláda na oslavy 80. výročia SNP vyčlenila takmer tri milióny eur, hlavným organizátorom je ministerstvo obrany

Slávnostný koncert aj vojenská prehliadka

Úcta základným hodnotám štátnosti

26.6.2024 (SITA.sk) - Vláda schválila zabezpečenie osláv 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) za 2,7 milióna eur. Hlavným organizátorom osláv SNP je Ministerstvo obrany SR a spoluorganizátormi budú Úrad vlády SR Celoštátne oslavy sa budú konať v meste Banská Bystrica. Program pri príležitosti osláv SNP bude 29. júna, keď bude Stretnutie generácií, a teda tradičné podujatie na počesť pripomenutia si obetí zo 102 slovenských obcí, ktoré boli počas druhej svetovej vojny vypálené nacistami.Program bude pokračovať 28. augusta a plánovaná je Historická prezentácia, dynamické ukážky klubov vojenskej histórie, slávnostný koncert Štátnej opery Banská Bystrica či slávnostná recepcia. Na 29. augusta má ministerstvo pripravenú vojenskú prehliadku, komponovaný program k 80. výročiu SNP, poctu najvýznamnejším osobnostiam SNP a tiež ohňostroj.Ako rezort obrany uvádza v predloženom materiáli, 29. augusta si tak Slovensko pripomenie jeden z najvýznamnejších medzníkov novodobých slovenských dejín.„SNP sa zapísalo zlatými písmenami nielen do dejín nášho národa, ale aj do európskych dejín protifašistického odporu ako dôležitý, neprehliadnuteľný historický fakt," uviedlo ministerstvo s tým, že výročie SNP je pre všetkých demokraticky zmýšľajúcich občanov sviatkom, ktorým preukazujú úctu základným hodnotám modernej štátnosti.„29. augusta 2024, keď od vyhlásenia legendárneho hesla „Začnite s vysťahovaním“ uplynie už dlhých osemdesiat rokov, môžeme byť právom hrdí na to, že povstanie bolo svojím rozsahom, charakterom sledovaných cieľov a významom historickým činom na výške doby, demonštrujúcim vôľu svojbytného národa vziať svoj osud a riadenie budúcnosti do vlastných rúk, majúc na pamäti politické a kultúrne dedičstvo predkov a stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť," zdôraznilo ministerstvo s tým, že by mali byť všetci hodní odkazu predkov a byť pripravení brániť vlasť pred nepriateľom.„Neustále si pripomínajme, že mier a sloboda sa nerodili ľahko, ale vyžiadali si mnohé obete z radov najlepších synov a dcér nášho národa," uzavrelo ministerstvo obrany.