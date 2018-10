Vláda na výjazdovom rokovaní vyčlenila 1,5 mil. eur pre okres Kežmarok

Výjazdové rokovanie vlády v Kežmarku 23. októbra 2018. Na snímke zľava minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, predseda vlády SR Peter Pellegrini a primátor Kežmarku Ján Ferenčák. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kežmarok 23. októbra (TASR) – Okres Kežmarok, ktorý bol zaradený medzi najmenej rozvinuté regióny, dostane na svoj rozvoj 1,5 milióna eur. Uvoľnenie peňazí zo štátnej pokladnice odsúhlasila v utorok vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Kežmarku.Pôvodnú sumu milión eur vláda zvýšila o ďalšieho pol milióna, ktorý je určený na dobudovanie tamojšieho zimného štadióna. Pôjde o druhú etapu jeho výstavby. "uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).Vláda peniaze poskytne do 30. decembra tohto roku. Peniaze pôjdu na rekonštrukcie ciest, mostov, kultúrnych domov i verejného osvetlenia či výstavbu chodníkov a kanalizácie v regióne. Financie vo výške 195.000 eur vláda poskytne na prestavbu križovatky na okružnú, a to na sídlisku Juh v Kežmarku. Mesto dostane aj 100.000 eur na rekonštrukciu mosta cez rieku Poprad na Ulici Nižná brána. Na rekonštrukciu podkrovia prístavby telocvične Základnej školy M. R. Štefánika v Spišskej Belej vládny kabinet odsúhlasil sumu 120.000 eur.Financie pôjdu napríklad aj na vybudovanie športového areálu základnej školy v Spišskej Starej Vsi, na tento zámer je vyčlenených 80.000 eur. Pre obec Ľubica je vyčlenených 35.000 eur na rekonštrukciu strechy na futbalovom štadióne, obec Matiašovce dostane financie na výmenu strešnej krytiny na budove obecného úradu a kultúrneho domu. Financie pôjdu napríklad aj na likvidáciu odpadov v rómskej osade, výstavbu chodníkov, na rekonštrukciu mostov, vybudovanie parkovacích miest, výmenu okien na budovách obecných úradov alebo na úpravu brehov potoka v obci Krížová Ves.Vládny kabinet okrem toho prispeje sumou 15.000 eur na rekonštrukciu cesty v obci Osturňa. Suma 28.000 eur poputuje do Starej Lesnej na rekonštrukciu povodňami poškodených mostov a komunikácií.