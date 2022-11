Vláda nezvládla migračnú krízu a dostala Slovensko mimo schengen, tvrdí KDH

Zlyháva predovšetkým Maďarsko

Problém s migráciou treba vyriešiť

8.11.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda svojou nečinnosťou priviedla Slovensko mimo schengenské hranice, keď kontroly na hraniciach zaviedli voči Slovensku Rakúsko aj Česká republika a situácia sa nezlepšuje. Konštatuje to v reakcii na aktuálnu migračnú krízu a situáciu na hraniciach v tlačovej správe Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) „Je nemysliteľné, aby Slovensko znášalo bremeno nezvládnutej migrácie do Európskej únie, keď pri ochrane vonkajšej schengenskej hranice zlyháva predovšetkým Maďarsko. Slovensko svoju hranicu s Ukrajinou stráži kvalitnejšie,“ upozorňuje predseda KDH Milan Majerský . Slovensko podľa jeho slov musí okamžite konať, keďže nečinnosť spôsobuje krajine diplomatické a hospodárske škody.„Navyše občania niektorých miest západného i stredného Slovenska majú prirodzený strach a obavy z množstva cudzích ľudí, ktorí sa pohybujú v ich blízkosti. Hoci Slovensko Maďarsku pomáha v strážení hranice so Srbskom, kam sme vyslali 40 policajtov, problém s migráciou zostáva naďalej aktuálny a treba ho riešiť," dopĺňa Majerský.„Ak to nejde inak, treba pristúpiť ku kontrolám na hraniciach s Maďarskom. Minister vnútra a vláda nesú zodpovednosť v prvom rade za slovenských občanov a v ich záujme musia prijať efektívne opatrenia,“ uzatvára Majerský.Rakúsko a Česko koncom septembra zaviedli kontrolu hraníc so Slovenskom pre zvýšený prílev nelegálnych migrantov. Na Slovensko väčšina týchto migrantov prichádza z Maďarska napriek tomu, že v roku 2015 Maďarsko postavilo plot na maďarsko-srbskej hranici.