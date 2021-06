Vláda nie je schopná žiadnej sebareflexie, Pellegrini zbiera podpisy na jej odvolanie (video)

Vojna policajtov

Vláda patrí do politického dôchodku

17.6.2021 (Webnoviny.sk) - Mimoriadna schôdza parlamentu , na ktorej sa opozícia pokúšala odvolať Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie ministra vnútra , ukázala, že vláda nie je schopná žiadnej sebareflexie a nedokáže vyvodiť politickú zodpovednosť voči akémukoľvek ministrovi, ktorý nezvláda svoj rezort.Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) a predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini . Mikulec podľa jeho slov v pléne nevyvrátil ani jedno z podozrení, ktorým čelí.„Pán Mikulec nedokázal ani jedným slovom verejnosť ubezpečiť, že v bezpečnostných zložkách štátu sa nekoná vojna policajtov. Nevyvrátil to ani predseda vlády Eduard Heger či minister financií Igor Matovič ," uviedol Pellegrini.Strana Hlas-SD chce preto podľa neho pokračovať v zbieraní podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze k odvolávaniu celej vlády. Návrh na zvolanie schôdze k tomuto bodu plánujú do parlamentu predložiť v najbližších dňoch.„Vláda zlyháva vo vedení všetkých rezortov, pre ktoré je charakteristická neprofesionalita, amaterizmus či chaos. Každý deň tejto vlády vo funkcii škodí Slovensku, preto patrí do politického dôchodku," dodal líder Hlasu-SD.Poslanci parlamentu na 31. schôdzi nevyslovili nedôveru ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. Za návrh na vyslovenie nedôvery totiž hlasovalo 53 zo 135 prítomných poslancov. Na odvolanie ministra z funkcie je pritom potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov zákonodarného orgánu, teda za sa musí vysloviť minimálne 76 z nich.