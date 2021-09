Vláda odklepla stámilióny eur na modernizáciu armády, Slovensko nakúpi obrnené vozidlá

aktualizované 8. septembra 12:23



nákup 152 kusov pásových bojových obrnených vozidiel a pásových obrnených vozidiel (PBOV a POV). Celkové odhadované náklady na prvú fázu projektu vyzbrojovania PBOV a POV sú cca 1,739 miliardy eur s DPH. Výrobu prvých vozidiel plánuje rezort obrany na roky 2022 až 2026.



131 kusov PBOV (cena jedného kusu je 9 629 000 eur), 15 kusov veliteľských PBOV (cena jedného kusu je 9 629 000 eur), tri kusy POV - uvoľňovacie (cena jedného kusu 7 064 000 eur) a tri POV - dielňa technickej pomoci (cena jedného kusu 6 484 000 eur).



Náklady na logistickú podporu, teda náhradné dielce, trenažéry, dielenské špeciálne prostriedky a kurzy rezort odhaduje na 183 176 000 eur. Odhadované náklady na muníciu sú 97 247 000 eur a na infraštruktúru 12 miliónov eur.



Slovensko nakúpi aj 76 kusov bojových obrnených vozidiel 8x8 (BOV 8X8) za 332,2 milióna eur. Rezort navrhuje uskutočniť obstaranie techniky na úrovni vláda – vláda. To má predstavovať garanciu hlbšej vojenskej spolupráce, pretože sa netýka iba zmluvného vzťahu s výrobcom, ale aj dlhodobého partnerstva so spojeneckou krajinou vzhľadom k zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácie vo svete.



Výsledným stavom prvej fázy obstarania je nákup 76 kusov bojových obrnených vozidiel 8x8 s logistickou podporou, trenažérmi a muníciou. Vyzbrojiť by sa tak mali dva stredné mechanizované prápory. Sériová výroba vozidiel a ich postupné dodávky sú naplánované na roky 2023 až 2025.



Cena za jeden kus normálneho typu vozidla by mala byť štyri milióny eur, tých chce vláda nakúpiť 60 kusov. Odhadovaná suma za jeden kus veliteľského typu vozidla BOV 8x8 je 4,2 milióna, ktorých by malo mať Slovensko šesť.



Rezort navrhuje obstarať aj 10 kusov ambulantných typov vozidiel 8X8, pričom cena jedného kusu je 3,1 milióna eur. Celkové náklady na logistickú podporu, teda náhradné dielce, dielenské špeciálne prostriedky, trenažéry a výcvik by mali byť podľa návrhu 15 miliónov eur, rovnako ako aj náklady na muníciu.



8.9.2021 (Webnoviny.sk) -Vláda v stredu prijala veľmi dôležité strategické rozhodnutie a schválila začatie obstarávania obrnených vozidiel. Skonštatoval to minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) počas rokovania vlády v súvislosti s tým, žeNaď potvrdil, že jedným z hlavným kritérií obstarávania bude aj zapojenie slovenského obranného priemyslu do týchto projektov, a to minimálne na úrovni 40 percent z hodnoty zákazky.„Dostal som mandát, aby sme kontaktovali členské krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru a NATO s požiadavkou na ponuku vlád týchto krajín na komplexné prezbrojenie v týchto oblastiach,“ povedal Naď.. Následne pôjde Naď na rokovanie vlády s tým, aby navrhol konkrétne štáty, s ktorými Slovensko uzatvorí medzivládnu dohodu.. „Nepoznám krajinu, ktorá by nemala obrnené vozidlá na kolesách,“ doplnil.Podľa náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR (OS SR) Daniela Zmeka ide o. „Aktuálny stav prevádzkyschopnosti techniky ozbrojených síl je už z krátkodobého hľadiska neudržateľný,“ skonštatoval Zmeko.Pripomenul, že súčasná technika OS SR je staršia ako posádky, ktoré ju obsluhujú, ťažko je na ňu dostať náhradné diely a na bojisku nemá požadované spôsobilosti.