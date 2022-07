Vláda odobrila vymenovanie nové šéfa Štatistického úradu, Peťka musí odobriť ešte prezidentka Čaputová

13.7.2022 (Webnoviny.sk) - Novým predsedom Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) by sa mal na nasledujúcich päť rokov stať doterajší člen predstavenstva a prevádzkový riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Návrh na jeho vymenovanie v stredu schválila vláda. Do čela Štatistického úradu SR sa postaví v prípade, ak ho do tejto funkcie vymenuje prezidentka SR Zuzana Čaputová Úradujúci predseda ŠÚ SR Alexander Ballek bol do svojej funkcie vymenovaný 24. novembra 2016. Jeho funkčné obdobie mu tak uplynulo v roku 2021. Vo funkcii zostal aj po uplynutí funkčného obdobia, kým prezidentka SR na návrh vlády nevymenuje nového predsedu úradu.