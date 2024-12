Vláda odsúhlasila návrh na uzavretie medzivládnej dohody o kultúrnej spolupráci s Brazíliou

4.12.2024 (SITA.sk) - Vláda SR na stredajšom rokovaní odsúhlasila návrh na uzavretie medzivládnej Dohody o kultúrnej spolupráci s Brazílskou federatívnou republikou.Ako informuje vedúca Oddelenia komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská , cieľom dohody je posilnenie vzťahov v oblasti umenia, kultúrneho dedičstva i kultúrneho priemyslu. Dohodou by sa mal zaviesť aj rámec spolupráce v oblasti kultúrnych politík, jazyka a literatúry, kultúrneho dedičstva, ale aj múzeí, knižníc či umenia a kultúrnych a kreatívnych odvetví.„Som presvedčená, že spolupráca v oblasti kultúry s Brazíliou nás môže vzájomne obohatiť. Zhodli sme sa na tom aj s brazílskym veľvyslancom Gabrielom Boffom Moreirom, s ktorým sme na nedávnom stretnutí prediskutovali už aj konkrétne možnosti spolupráce v jednotlivých oblastiach a medzi našimi inštitúciami," vyjadrila sa ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ).Návrh dohody by mal priniesť aj možnú spoluprácu medzi kultúrnymi inštitúciami, a to ako verejnými, tak aj súkromnými. Cieľom je vykonávať činnosti, ktoré by mali viesť k lepšiemu poznaniu oboch krajín, a tiež by mali prispieť k ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov. „Gestorom medzivládnej dohody je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ," uzavrela Bačinská.