Vláda odsúhlasila podmienky výchovy dieťaťa pre dôchodkový vek

Bratislava 4. septembra (TASR) - Vláda odsúhlasila novelu zákona o sociálnom poistení z dielne koaličných poslancov, ktorou sa zadefinuje výchova dieťaťa, ako aj podmienky na znížený dôchodkový vek. Právna norma je v súčasnosti v parlamente v druhom čítaní, vláda ju odsúhlasila aj s pripomienkami rezortu práce. Po novom sa má zo zákona vypustiť určovanie dôchodkového veku na základe tzv. dôchodkového automatu a presne každý ročník sa dozvie svoj dôchodkový vek z tabuľky, ktorá bude súčasťou zákona.Dôvodom na zadefinovanie výchovy dieťaťa, ako aj podmienok na znížený dôchodkový vek je ústavné zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov. Rezort práce už v júli tohto roka avizoval, že má ambíciu vyriešiť veľké skoky pri dôchodkovom veku matiek s dvomi deťmi, ktoré sa narodili v rokoch 1958, 1959 a 1960, a zohľadňovanie výchovy detí pri dotknutých ročníkoch. Ministerstvo odporučilo vláde schváliť novelu aj s pripomienkami.uviedlo ministerstvo v predkladacej správe k novele zákona. Ide o tzv. dôchodkový automat.zdôvodnil rezort práce.Ministerstvo preto navrhuje pevne ustanoviť dôchodkový vek pre všetky skupiny poistencov v členení na ročníky, pohlavie a počet vychovaných detí priamo v prílohe zákona o sociálnom poistení.priblížil rezort práce. Výraznejšie zvýšenie dôchodkového veku tohto ročníka poistencov podľa účinnej právnej úpravy je podľa ministerstva spôsobené tým, že dôchodkový vek platí pre poistenca, ktorý v príslušnom kalendárnom roku prvýkrát dovŕši referenčný vek, pričom k jeho výraznejšiemu nárastu dochádza vždy pri zmene referenčného veku.Po skončení rokovania vlády minister práce Ján Richter (Smer-SD) uviedol, že, čo sa týka zohľadnenia výchovy pri dôchodkovom veku.uviedol Richter. Oproti novele zákona schválenej v prvom čítaní by mali ísť ženy po navrhnutej zmene do dôchodku skôr o približne šesť mesiacov.doplnil Richter.Okrem toho sa má upraviť definícia pojmu výchova dieťaťa, ako aj vznik a rozsah právnych účinkov dovŕšenia a určenia dôchodkového veku, resp. priznania dôchodku. Definícia výchovy sa má týkať vlastného, osvojeného aj zvereného dieťaťa do náhradnej starostlivosti rodičov. Jednou z podmienok výchovy je napríklad to, že sa poistenec bude musieť o dieťa starať najmenej desať rokov, kým nenadobudne plnoletosť alebo najmenej päť rokov, ak sa o dieťa začal starať po dovŕšení ôsmich rokov dieťaťa. Započítavať sa však má aj obdobie, počas ktorého sa rodič nemohol o dieťa starať pre nepriaznivý zdravotný stav alebo muselo byť dieťa umiestnené do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia.Podmienky výchovy jedného a toho istého dieťaťa môžu splniť aj dvaja poistenci, teda napríklad manželia. Rovnaké obdobie výchovy toho istého dieťaťa, však má byť zohľadnené len jednému poistencovi, prednostne žene. V prípade mužov sa však má pri dôchodkovom veku prihliadať na osobitné životné situácie, ako je napríklad úmrtie matky.