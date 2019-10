Vláda odsúhlasila rekonštrukciu letiska Sliač, dôvodom stíhačky F-16

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 2. októbra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR chce zrekonštruovať a zmodernizovať leteckú základňu Sliač. Predpokladané náklady sú 55,38 milióna eur. Návrh v stredu odsúhlasila vláda.Dôvodom je nevyhovujúci stav, ktorý nezodpovedá technickým požiadavkám na prevádzkovanie nových stíhačiek F-16.priblížil rezort v návrhu.Výdavky chce hradiť ministerstvo obrany z vlastného rozpočtu. Presné náklady budú známe po uskutočnení verejného obstarávania.Stavba by mala mať tri časti. Prvá časť pozostáva z rozšírenia rolovacích dráh smerom k vzletovej a pristávacej dráhe a z vybudovania rolovacích dráh. Investovať by sa malo 39,8 milióna eur. Druhú časť projektu tvorí rekonštrukcia a modernizácia leteckej základne. Zahŕňa napríklad výstavbu umývacieho zariadenia na lietadlá, rekonštrukciu trafostanice či vybudovanie nového vchodu od obce Sielnica. Ministerstvo vyčíslilo predpokladané náklady na viac ako 13,8 milióna eur. Tretiu časť projektu predstavuje rekonštrukcia hál Husár 1 až 3 v hodnote vyše 1,76 milióna eur.uviedol rezort v materiáli.Slovenská republika nakúpi stíhačky F-16 C/D Block 70 americkej výroby. Prvé štyri stíhačky F-16 by mali na Slovensko doraziť v roku 2022. Zvyšných desať dopravia do konca roka 2023. Obstarávať sa bude 14 kusov lietadiel, letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik leteckého aj pozemného personálu.