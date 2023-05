Vláda padla pre neschopnosť viacerých členov, uviedol Krajniak

Čím horšie, tým lepšie

14.5.2023 (SITA.sk) - Vláda padla preto, že viacerí jej členovia boli neschopní a prezidentka Zuzana Čaputová už nemala inú možnosť, než vymenovať úradnícku vládu. To, či hnutie Sme rodina vysloví dôveru úradníckej vláde je ešte otázne.Uviedol to poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Krajniak sa vyjadril, že hnutie Sme rodina nebude postupovať spôsobom „čím horšie, tým lepšie".Vysvetlil, že ak úradnícka vláda predloží nejaký dobrý návrh, ktorý môže pomôcť ľuďom, tak ho podporia, súčasne však neprevezmú zodpovednosť za vládu prezidentky.„Netvoríme programové vyhlásenie vlády, nenominovali sme nikoho do tejto vlády, čiže budeme postupovať prípad od prípadu, takým spôsobom, ako bude postupovať úradnícka vláda. Najhoršie, čo by mohlo byť a čoho sa obávame, je, aby táto úradnícka vláda neprispela ešte k väčšiemu prehĺbeniu chaosu, ktorý na Slovensku je," vyhlásil Krajniak.Dodal, že najdôležitejšie je, aby nová vláda čím skôr pripravila štátny rozpočet na budúci rok, aby sa všetky politické strany, ktoré budú kandidovať v parlamentných voľbách vedeli pripraviť, ujasniť si priority a vedeli ľuďom pred voľbami povedať, akým spôsobom sa k tomuto štátnemu rozpočtu postavia.„Vyslovenie dôvery vláde nie je len o tom, či sú nám sympatickí alebo o tom, že im nebudeme robiť zle. Je to prevzatie zodpovednosti," doplnil Krajniak.Budúca ministerka práce Soňa Gaborčáková je podľa Krajniaka dlhoročná a nespochybniteľná odborníčka na sociálnu pomoc a sociálne veci.„V prípade, že jej budem môcť pomôcť, tak jej pomôžem, pretože v tomto nejde o súperenie. Víťazom v politike by mali byť ľudia a nie politici," uzavrel Krajniak.