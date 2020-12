Vláda pandémiu koronavírusu nezvláda, podnikatelia jej udelili nelichotivé hodnotenie

Ocenili najmä prístup Sulíka

Najväčším problémom sú dane a odvody

26.12.2020 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia dali vláde za jej pôsobenie v tomto roku nelichotivé hodnotenie, oznámkovali ju na 4 mínus. Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina . Podnikateľské prostredie je podľa neho aktuálne výrazne negatívne ovplyvnené pandémiou koronavírusu , pričom časť podnikateľov má existenčné problémy a časť prežíva s obavami.“Nemožno vláde uprieť snahu, ale keď je človek dospelý, snaha nestačí, musia byť aj výsledky,“ zdôvodnil hodnotenie riaditeľ PAS Peter Serina. Vláda podľa neho pandémiu nezvláda. "Preto v zásade nemá priestor na hĺbkové a systematické reformy,“ myslí si Serina.Oceňuje, že vláda, respektíve minimálne minister hospodárstva, si uvedomuje, že je potrebné podnikateľské prostredie zlepšovať. Zatiaľ sa tak podľa neho deje najmä zmierňovaním byrokracie, čo považuje za dobrý začiatok, ale zároveň málo na to, aby sa podnikateľské prostredie zásadne zlepšilo.Pri hodnotení prijatých opatrení vyzdvihol najmä podnikateľské “kilečko”. “Za najhoršie opatrenie ako celok považujem zvládanie koronakrízy vo vzťahu k podnikateľom. Ale aj návrhy v oblasti verejného obstarávania sa javia byť slušnou katastrofou,” doplnil.Podnikateľov pritom stále najviac trápia daňovo-odvodové zaťaženie, nerovnosť pred zákonom, či nevymožiteľnosť práva. Rovnako tak podľa Serinu už roky čakajú na reformy pracovného, obchodného a občianskeho práva.Pripomenul obchodný register, ktorý najmä v bratislavskom obvode registrového súdu pravidelne kolabuje. “Ale všetky tieto stabilné bariéry prekrýva koronakríza a pre mnohé sektory podnikania zničujúco pomalá, byrokratická a nízka pomoc zo strany štátu,“ zdôraznil.V roku 2021 by podnikatelia uvítali, na základe odborných dát, jasné, predvídateľné a systémové riadenie krízy, hospodárstva, ako aj celkovo spoločnosti.