Vláda plánuje finančnú pomoc pre kultúrne centrum národného významu

Bratislava 27. novembra (TASR) – Vláda SR je pripravená výrazne finančne podporiť vznik nového celonárodného kultúrneho stánku v hlavnom meste. Po stredajšom rokovaní vlády, ktorá sa zaoberala problémami Bratislavy a finančnou pomocou pre slovenskú metropolu, to uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).Šéf vládneho kabinetu zdôraznil, že Bratislava v súčasnosti nemá dôstojný kultúrno-kongresový stánok, ktorý by zodpovedal úrovni takýchto centier v hlavných mestách.povedal. Očakáva intenzívne rokovania aj so zástupcami mesta o možnostiach, kde a za akých podmienok by takýto kultúrno-kongresový komplex mohol stáť.dodal Pellegrini.Jasnú predstavu o mieste kultúrno-spoločenského stánku má starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý. Je presvedčený, že by mal ostať tam, kde kultúra historicky patrí – teda na mieste bývalého Domu odborov na Trnavskom mýte.zdôraznil Kusý, ktorý zároveň potvrdil, že na kultúrno-spoločenskej funkcii objektu samospráva trvá.zdôraznil Kusý.Developer Immocap Group, ktorý pripravuje obnovu komplexu, v septembri pre TASR uviedol, že po rekonštrukcii ostane pôvodná kultúrno-spoločenská funkcia centra zachovaná. Štúdiu budúcej podoby objektu pripravuje víťaz architektonickej súťaže - holandské štúdio KCAP. Zástupca ateliéru Jeroen Dirckx uviedol, že prvoradým cieľom v ich projektoch je urobiť z nefunkčných lokalít lepšie miesta na život.priblížil.Vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní vlády schválila pre hlavné mesto SR dotáciu vo výške 15,1 milióna eur, rovnako tak Bratislave odpustila návratnú pôžičku vo výške 10 miliónov eur, ktoré hlavné mesto získalo od štátu v rokoch 2014 a 2015.